Štrajk proti úspornej politike vlády ochromil na deň Argentínu

Buenos Aires 9. mája (TASR) – Celoštátnym generálnym štrajkom protestovali vo štvrtok odborové zväzy v Argentíne proti tvrdej úspornej politike prezidenta Javiera Mileia. Štrajk zastavil v juhoamerickej krajine verejnú dopravu, obvykle rušné ulice zostali prázdne. TASR o tom informuje podľa servisu agentúr DPA a AP.



Zatvorené boli tiež mnohé obchody, keďže zamestnanci sa nemohli dostať na svoje pracoviská. Štrajk zasiahol aj banky, supermarkety, školy, univerzity, nemocnice, štátne úrady, odvoz odpadu či poštu. Aerolínie zrušili stovky letov.



Najväčšia argentínska konfederácia odborových zväzov CGT uviedla, že 24-hodinový štrajk vyhlásila s ďalšími odborovými združeniami, aby sa postavila na obranu demokracie, pracovných práv a životného minima.



Vláda druhý generálny štrajk za päť mesiacov kritizovala ako manéver ľavicovej opozície. "Mali by prestať byť otravní a začať pracovať," vyhlásila ministerka vnútra Patricia Bullrichová. Konzervatívna politička označila akciu odborov za znak slabosti.



Argentína sa nachádza vo vážnej ekonomickej kríze. Miera inflácie presahuje 280 percent a krajina smeruje do hospodárskeho poklesu. Druhé najväčšie hospodárstvo Južnej Ameriky trápi rozbujnený štátny aparát, nízka priemyselná produktivita a rozsiahla tieňová ekonomika, ktorá štát pripravuje o daňové príjmy, priblížila DPA.



Ultraliberálny ekonóm Milei zavádza od decembrového nástupu do funkcie prezidenta tvrdé úsporné opatrenia a nedávno zrušil tisíce pracovných miest v štátnom sektore, znižoval podporu a zrušil sociálne programy. Generálny štrajk je zameraný aj proti reforme pracovného práva, o ktorej v súčasnosti rokuje Senát.