Štrajk skomplikoval dopravu do Milána pred zimnou olympiádou
Autor TASR
Miláno 2. februára (TASR) - Cestujúcich prichádzajúcich do talianskeho Milána na zimné olympijské hry v pondelok zasiahli dopravné komplikácie spôsobené jednodňovým štrajkom regionálneho železničného dopravcu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Štrajk narušil služby dopravcu Trenord medzi letiskom Miláno–Malpensa a centrom mesta, aj prímestské spoje z okolitých miest vrátane Bergama a Brescie. Vyhlásila ho regionálna pobočka odborového zväzu ORSA Ferrovie na podporu vyjednávaní o lepších podmienkach v kolektívnej zmluve a bezpečnosti pracovníkov.
Do druhého najväčšieho mesta a hlavného ekonomického centra Talianska pred piatkovým otvorením olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo prichádza množstvo športovcov, delegátov a zástupcov médií.
Miestny organizačný výbor olympijských hier zabezpečil náhradnú autobusovú dopravu medzi letiskom a mestom. Pre štrajk sa tiež nedarí zaručiť dostatok spojov počas dopravnej špičky. Cortina d’Ampezzo v Dolomitoch navyše nemá priame železničné spojenie a športové podujatia olympiády sú rozložené aj do ďalších horských lokalít na severe Talianska.
Zimné olympijské hry 2026 sa uskutočnia od 6. do 22. februára. Následné paralympijské hry potrvajú od 6. do 15. marca.
