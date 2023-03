Štrajk v Grécku ochromil dopravu aj verejné služby

Atény 17. marca (TASR) - Celoštátny štrajk ochromil vo štvrtok do veľkej miery dopravu v Grécku a už druhý deň po sebe odstavil aj mnohé verejné služby. Odborári 24-hodinový štrajk vyhlásili po februárovej tragickej zrážke vlakov s 57 obeťami na životoch. TASR o ňom informuje na základe správy agentúry DPA.



V mnohých gréckych mestách sa konali protestné pochody, na ktorých sa zúčastnili desaťtisíce ľudí požadujúcich úplné vyšetrenie vlakového nešťastia spred vyše dvoch týždňov.



Zrušené boli všetky vnútroštátne aj medzinárodné lety s výnimkou mimoriadnych. Do štrajku totiž vstúpili aj letoví dispečeri. Štrajky postihli tiež trajektovú, železničnú dopravu a hromadnú dopravu vo veľkých mestách. Do protestnej akcie sa zapojili aj zamestnanci verejného sektora a zdravotníctva.



V Aténach vypukli násilné pouličné potýčky medzi políciou a menšou skupinou maskovaných výtržníkov, ktorí sa oddelili od davu a na policajtov hádzali kamene, pričom rozbíjali výklady, poškodzovali vozidlá a podpaľovali smetné koše. Polícia proti výtržníkom použila slzotvorný plyn, omračujúce granáty a obušky. Zadržaných bolo šesť osôb, pričom ľahké zranenia utrpel jeden policajt.



K menším potýčkam došlo aj v prístavnom meste Patras.



Mnoho Grékov je presvedčených, že k tragédii prispelo dlhoročné zanedbávanie železničnej dopravy zo strany vlády a preto žiadajú odstúpenie premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Zlyhania v tejto súvislosti priznala aj samotná vláda. Na trati, kde došlo k nehode, sa totiž celé roky odkladala inštalácia bezpečnostných zariadení. Z funkcie po nehode odstúpil minister dopravy Kostas Karamanlis.



K čelnej zrážke osobného a nákladného vlaku došlo v posledný februárový deň na najvyťaženejšej železničnej trati medzi Aténami a Solúnom a prevádzka na nej odvtedy ešte nebola obnovená. Viacero zranených stále zostáva v nemocnici, pričom jeden z nich je v ohrození života.



Verejnosť rozhnevala aj skutočnosť, že sa premiér Mitsotakis snažil zvaliť zodpovednosť na neskúseného prednostu stanice, ktorý vlaky zrejme omylom pustil na rovnakú koľaj. Prednostovi hrozí doživotné väzenie. Grécka prokuratúra obvinila aj ďalších troch pracovníkov železníc, ktorým v prípade dokázania viny hrozí taktiež doživotie.



Grécky premiér sa pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré sa zrejme uskutočnia v máji, snaží zmierniť hnev verejnosti opakovanými ospravedlneniami a prísľubmi transparentného vyšetrenia príčin tragédie. Opozičné strany zase mobilizujú svojich sympatizantov a vyzývajú ich na účasť na štrajkoch, aby tak vyvíjali tlak na konzervatívnu vládu.