Štrajk zablokoval železničnú dopravu v tuneli pod Lamanšským prielivom

Paríž 21. decembra (TASR) – Neoficiálny štrajk zamestnancov spoločnosti prevádzkujúcej tunel pod Lamanšským prielivom zablokoval od štvrtkového poludnia železničnú dopravu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom. Vyplýva to z vyhlásenia železničnej spoločnosti Eurostar. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Štrajk zamestnancov spoločnosti Getlink, ktorá vlastní a spravuje Eurotunel, zablokoval osobné vlaky spoločnosti Eurostar, no tiež vlaky prepravujúce osobné a nákladné automobily. Došlo k tomu v čase rastúceho náporu cestujúcich pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami.



Spoločnosť Eurostar oznámila, že všetky jej vlakové spojenia boli až do odvolania zrušené. Cestujúcim odporučila, aby svoje cesty odložili. Štrajk sa dotkol aj železničných spojení medzi Londýnom, Amsterdamom a Bruselom, píše AFP.