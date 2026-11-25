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Štrajk zamestnancov verejného sektora v Grécku narušil dopravu
V dôsledku štrajku zostali čiastočne zatvorené viaceré štátne úrady.
Autor TASR
Atény 25. novembra (TASR) - Zamestnanci verejného sektora v Grécku vstúpili v stredu do 24-hodinového štrajku. Vo viacerých častiach krajiny došlo k narušeniam dopravy, pričom problémy hlásili s prevádzkou lietadiel, trajektov, vlakov aj metra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu eKathimerini.
Tento štrajk „predstavuje dôležitý krok v našej kolektívnej mobilizácii za dôstojné mzdy, lepšie pracovné podmienky a silné verejné služby“, uviedla odborová konfederácia ADEDY vo vyhlásení.
ADEDY vyzvala na demonštrácie v niekoľkých gréckych mestách s cieľom podporiť 24-hodinový štrajk. Podľa portálu eKathimerini by sa mali zhromaždenia konať na viac ako 70 miestach v krajine.
V dôsledku štrajku zostali čiastočne zatvorené viaceré štátne úrady. Prevádzka aténskeho metra a prímestských vlakov bola obmedzená. Trajekty na grécke ostrovy a lety na 15 regionálnych letiskách boli pozastavené.
Pracovníci okrem iného požadujú výrazné zvýšenie platov a väčšie finančné prostriedky na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Medzi ich požiadavky patria aj nižšie ceny elektriny a palív.
Hoci Grécko predpokladá na rok 2026 hospodársky rast vo výške 1,8 percenta, čo je viac ako európsky priemer, mzdy zostávajú nízke, konštatuje AFP. Minimálna mzda v krajine je v súčasnosti stanovená na 968 eur mesačne.
Tento štrajk „predstavuje dôležitý krok v našej kolektívnej mobilizácii za dôstojné mzdy, lepšie pracovné podmienky a silné verejné služby“, uviedla odborová konfederácia ADEDY vo vyhlásení.
ADEDY vyzvala na demonštrácie v niekoľkých gréckych mestách s cieľom podporiť 24-hodinový štrajk. Podľa portálu eKathimerini by sa mali zhromaždenia konať na viac ako 70 miestach v krajine.
V dôsledku štrajku zostali čiastočne zatvorené viaceré štátne úrady. Prevádzka aténskeho metra a prímestských vlakov bola obmedzená. Trajekty na grécke ostrovy a lety na 15 regionálnych letiskách boli pozastavené.
Pracovníci okrem iného požadujú výrazné zvýšenie platov a väčšie finančné prostriedky na zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Medzi ich požiadavky patria aj nižšie ceny elektriny a palív.
Hoci Grécko predpokladá na rok 2026 hospodársky rast vo výške 1,8 percenta, čo je viac ako európsky priemer, mzdy zostávajú nízke, konštatuje AFP. Minimálna mzda v krajine je v súčasnosti stanovená na 968 eur mesačne.