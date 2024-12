Štrajk železničiarov ohrozuje silvestrovský ohňostroj v Sydney

Sydney 20. decembra (TASR) — Plánovaný štrajk zamestnancov verejnej dopravy ohrozuje tento rok odpálenie silvestrovského ohňostroja v najväčšom austrálskom meste Sydney, ktorý je už roky neodmysliteľnou súčasťou osláv príchodu nového roka. Príslušný odborový zväz RTBU chce totiž od 28. decembra vstúpiť do štrajku, ktorý by ochromil železničnú dopravu a v meste by tak uviazli desaťtisíce ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Polícia očakáva, že ohňostroj príde do prístavu pred ikonickú kulisu mosta Harbour Bridge a neďalekej opery sledovať 250.000 ľudí, ktorí sa potom musia vrátiť domov.



"Ak nebudú k dispozícii vlaky a ľudia nebudú môcť odisť z mesta, mám veľmi veľké obavy z bezpečnostného rizika, ktoré tým vznikne," povedala na tlačovej konferencii šéfka polície Nového Južného Walesu Karen Webbová. "Nevylučujem, že odporučím vláde, aby ohňostroj zrušila," dodala.



Vláda štátu Nový Južný Wales, ktorého hlavným mestom je Sydney, chce zákonnými prostriedkami zastaviť plánovaný štrajk. Príslušný súd však zamietol jej návrh na vydanie predbežného opatrenia. Pomôcť nájsť východisko by malo pondelňajšie rokovanie komisie pre pracovnoprávne vzťahy.



Premiér Nového Južného Walesu Chris Minns nie je ochotný ustúpiť požiadavkám odborov. Požadované zvýšenie miezd o viac ako 30 percent je podľa neho nemysliteľné. V rokovaniach sa musí urobiť červená čiara, inak by boli v budúcom roku ohrozené aj veľkonočné a vianočné sviatky, uviedol Minns.