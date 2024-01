Francúzski poľnohospodári chcú zovrieť do blokády aj Lyon

Paríž 31. januára (TASR) - Francúzski farmári v stredu v rámci svojho štrajku pokračujú v blokovaní ciest v krajine. Podľa ministra vnútra Géralda Darmanina sa ich v stredu do protestnej akcie zapojilo v celej krajine asi 10.000, pričom blokády vytvorili na 100 miestach pozdĺž hlavných ťahov.



Okrem blokády Paríža sa konvoje poľnohospodárskych strojov pokúšajú obkľúčiť aj Lyon, ktorý je tretím najväčším mestom Francúzska. V Toulouse na juhozápade chceli protestujúci farmári zablokovať miestny veľkoobchodný trh s potravinami, polícia ich však odtiaľ vytesnila.



Napriek varovaniu časti odborárov i vlády konvoj traktorov, ktorý vyštartoval začiatkom týždňa na juhozápade krajiny, v stredu pokračoval v jazde smerom do metropolitnej oblasti Paríža, kde sa na predmestí Rungis nachádza ďalší veľkoobchodný trh s potravinami.



Vláda pritom farmárov od začiatku ich štrajku vyzýva, aby "sa držali ďalej od Rungis a veľkých miest".



Minister Darmanin síce polícii a žandarmérii nariadil, aby sa vyhla použitiu silových metód, ale dodal, že bezpečnostné zložky sú pripravené brániť strategické miesta.



Podľa webu denníka Le Figaro na Darmaninov pokyn boli do departementov Loiret a Essonne vyslané obrnené vozidlá Centaure, aby posilnili bezpečnostné zložky.



Za bránenie plynulosti premávky bolo v stredu v Paray-Vieille-Poste v kraji Essonne zadržaných 18 štrajkujúcich. Skupina, v ktorej boli, sa pokúšala dostať k areálu Rungis chránenému bezpečnostnými zložkami.



Francúzska vláda sa poľnohospodárom snaží ponúknuť ústupky, pričom premiér Gabriel Attal v utorok v parlamente povedal, že jeho vláda je pripravená vyriešiť krízu v sektore poľnohospodárstva, ktorý označil za "silu a hrdosť" Francúzska. V zjavnom odkaze na sporné pravidlá EÚ Attal tiež povedal, že Francúzsku by mala byť udelená výnimka pre jeho poľnohospodársky sektor.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v stredu prisľúbil, že Francúzsko zabráni podpísaniu obchodnej dohody medzi Európskou úniou a juhoamerickým združením voľného obchodu (MERCOSUR) – čo je kľúčová požiadavka protestujúcich farmárov – v jej súčasnom stave.



Povedal tiež, že bude existovať dôslednejší dohľad nad európskymi platformami na obchodovanie s potravinami, aby sa zabezpečilo, že "príjem farmárov nebude prvou vecou, ktorú treba obetovať pri obchodných rokovaniach".



Farmári však uviedli, že tieto prísľuby - vrátane záruk vyšších výplat v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ - nejdú dostatočne ďaleko.



Francúzsko je najväčším príjemcom dotácií EÚ na poľnohospodárstvo - dostáva viac ako deväť miliárd eur ročne. Kedysi bol najväčším vývozcom poľnohospodárstva v bloku, teraz je tretí za Holandskom a Nemeckom.



V posledných týždňoch sa podobné protesty farmárov konali aj v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Holandsku, pričom krajne pravicoví populistickí politici sa snažia vytĺcť z hnevu poľnohospodárov politický kapitál a spochybňovať dohody o voľnom obchode.