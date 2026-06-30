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Štrajkujúci lekári v Anglicku prijali dohodu o platových podmienkach
Kvalifikovaní absolventi lekárskych fakúlt pripravujúci sa na atestáciu súhlasili s postupným zvyšovaním platov až do apríla 2027.
Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Neatestovaní lekári v Anglicku prijali dohodu týkajúcu sa platov a pracovných podmienok, oznámila v pondelok britská vláda. Ukončili tak sériu štrajkov, ktorá sa začala pred tromi rokmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a britskej stanice BBC.
Kvalifikovaní absolventi lekárskych fakúlt pripravujúci sa na atestáciu súhlasili s postupným zvyšovaním platov až do apríla 2027. Znamená to, že celkovo im stúpnu v priemere o viac ako 35 percent v porovnaní s obdobím spred štyroch rokov, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.
Okrem toho vláda prisľúbila, že do troch rokov vytvorí 4500 dodatočných miest špecializovaného vzdelávania pre čerstvých absolventov medicíny a uhradí im poplatky za lekárske skúšky.
„Je to veľmi dobrá správa pre neatestovaných lekárov, pacientov aj pre Národnú zdravotnú službu (NHS) ako celok. Umožní nám uzavrieť obdobie sporov z predchádzajúcich mesiacov a sústrediť sa na obnovu nášho zdravotníctva,“ povedal minister zdravotníctva James Murray. Lekári štrajkovali od júla minulého roka celkovo 21 dní.
Tisíce z nich sa 15. júna chystali zorganizovať ďalší, tentoraz štvordňový štrajk. V poradí by tak išlo už o 16. štrajk od marca 2023. Napokon ho však po predložení najnovšej ponuky odvolali.
Kvalifikovaní absolventi lekárskych fakúlt pripravujúci sa na atestáciu súhlasili s postupným zvyšovaním platov až do apríla 2027. Znamená to, že celkovo im stúpnu v priemere o viac ako 35 percent v porovnaní s obdobím spred štyroch rokov, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.
Okrem toho vláda prisľúbila, že do troch rokov vytvorí 4500 dodatočných miest špecializovaného vzdelávania pre čerstvých absolventov medicíny a uhradí im poplatky za lekárske skúšky.
„Je to veľmi dobrá správa pre neatestovaných lekárov, pacientov aj pre Národnú zdravotnú službu (NHS) ako celok. Umožní nám uzavrieť obdobie sporov z predchádzajúcich mesiacov a sústrediť sa na obnovu nášho zdravotníctva,“ povedal minister zdravotníctva James Murray. Lekári štrajkovali od júla minulého roka celkovo 21 dní.
Tisíce z nich sa 15. júna chystali zorganizovať ďalší, tentoraz štvordňový štrajk. V poradí by tak išlo už o 16. štrajk od marca 2023. Napokon ho však po predložení najnovšej ponuky odvolali.