Štrajkujúci vo Francúzsku prerušili dodávky elektriny

Paríž 22. januára (TASR) - Pre štrajk proti vládnemu návrhu reformy dôchodkového systému vo Francúzsku bola v stredu ráno v meste Grand'Maison v departemente Isere v regióne Auvergne Rhône-Alpes odstavená najväčšia vodná elektráreň v krajine. Informovala o tom rozhlasová stanica Europe 1.



K zámernej a cielenej odstávke dodávok elektriky došlo aj v utorok ráno, v 50. deň štrajku, keď sa bez prúdu ocitli odberatelia v regiónoch Val-de-Marne, La Drôme, Gironde, ako aj v mestách Lyon, Nantes, Toulouse či Orléans. Štrajkujúci prerušili aj dodávky do parížskeho sídla odborov CFDT, ktoré akceptovali nedávno oznámené ústupky vlády a prejavili ochotu rokovať s ňou o podobe dôchodkovej reformy.



Generálny tajomník odborového zväzu CGT Philippe Martinez podľa stredajšieho vydania denníka Le Parisien vyhlásil, že prerušenie dodávok elektriny "bolo opodstatnené" a pripustil, že v dohľadnom čase sa počet takýchto akcií odborárov zvýši.



Le Parisien dodal, že hoci sú takéto činy zakázané a trestné, Martinez je presvedčený, že ide "o legitímny" krok. Uznal, že odborári takto komplikujú život aj radovým občanov, ale "keď sú štrajky, sú veci, ktoré nefungujú". Odkázal tiež vláde, že ak odborárov a ich námietky proti penzijnej reforme nevypočuje, "zhorší sa to".



Francúzsky premiér Édouard Philippe v utorok vo svojom vystúpení na pôde Národného zhromaždenia kritizoval konanie odborárov ako "pohŕdanie demokraciou" a odsúdil "blokády" energetických podnikov a zariadení, ktoré podľa jeho názoru musia byť potrestané.



Francúzske médiá okrem toho informovali, že dvaja členovia Philippovej vlády dostali listy vyhrážky s vyhrážkami smrťou a nábojmi do revolveru. Pisatelia v nich žiadali ministrov Géralda Darmanina (verejné financie) a Bruna Le Maire (hospodárstvo), aby presadili stiahnutie vládneho návrhu dôchodkovej reformy. V opačnom prípade sa autori listov vyhrážali "masakrom". prípdom sa zaoberá parížska prokuratúra a príslušná zložka polície.