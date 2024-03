Štrajky obmedzili verejnú dopravu vo vyše 70 mestách v Nemecku

Berlín 1. marca (TASR) - Pre štrajk vo viacerých spolkových krajinách Nemecka je vo vyše 70 mestách už druhý deň obmedzená verejná doprava. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Štrajky zvolalo druhé najväčšie odborové združenie Verdi, ktoré združuje viac ako 90.000 zamestnancov. V Berlíne sa skončil štrajk v piatok už o 14.00 h SEČ, v ostatných spolkových krajinách by mal pokračovať až do sobotňajšieho rána.



Obmedzená je predovšetkým autobusová, električková a podzemná doprava. Štrajk sa vyhol väčšine prímestských vlakov alebo regionálnych autobusov, ktoré nie sú prevádzkované samosprávami. Nedotkol sa ani regionálnej či diaľkovej železničnej dopravy.



Podporu odborárom v súvislosti so štrajkami vyslovilo klimatické protestné hnutie Piatky za budúcnosť. V piatok vyzvalo na celonárodné demonštrácie za prijatie prísnejších opatrení na boj proti klimatickej zmene vrátane vyšších investícií do verejnej dopravy.



Odborový zväz požaduje zlepšenie podmienok zamestnancov v celom Nemecku. Verdi argumentuje, že benefity ako dlhšie pracovné prestávky alebo dlhšia dovolenka pomôžu aj pri nábore nových zamestnancov do poddimenzovaných agentúr.



V mnohých častiach Nemecka chýbajú kvalifikovaní vodiči autobusov. Pracovníci v niektorých spolkových krajinách požadujú aj zlepšenie platových podmienok.



"Sme veľmi spokojní," uviedol hovorca Verdi v piatok poobede v súvislosti so štrajkom. Spoločné demonštrácie s klimatickým hnutím podľa neho tiež prebehli úspešne.



V Nemecku bolo tento rok už niekoľko štrajkov zamestnancov v doprave. Štrajkoval letiskový personál, pracovníci verejnej dopravy a rušňovodiči.