Strana AfD chce postaviť predvolebnú kampaň na vystúpení Nemecka z EÚ

Berlín 30. novembra (TASR) - Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) plánuje v kampani do predčasných parlamentných volieb apelovať na vystúpenie krajiny z Európskej únie a eurozóny a tiež na a odstúpenie od parížskej klimatickej dohody. V piatok o tom napísala agentúra DPA s odvolaním sa na návrh, o ktorom budú členovia AfD diskutovať a hlasovať na celoštátnej konferencii strany 11. až 12. januára.



V 85-stranovom dokumente sa ďalej vyzýva na sprísnenie zákonov o interrupciách, zrušenie ekonomických sankcií uvalených na Rusko i oprava a opätovné uvedenie do prevádzky plynovodov Nord Stream, cez ktorý sa do Nemecka dodával ruský plyn.



V návrhu predvolebného programu sa v súvislosti s menou euro uvádza, že Nemecko musí "ukončiť nesprávnu cestu trvalej finančnej pomoci opätovným zavedením národnej meny".



Predkladatelia taktiež považujú za "nevyhnutné", aby Nemecko vystúpilo z Európskej únie a "vytvorilo nové európske spoločenstvo". EÚ obviňujú, že v posledných rokoch presadzuje svoju premenu na akýsi "superštát založený na plánovanom hospodárstve". Program AfD pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu obsahoval podobné výrazy, no priamo nespomínal apel, aby Nemecko opustilo EÚ, všimla si DPA.



V dokumente sa požaduje aj odstúpenie od klimatickej dohody z roku 2015 o znížení emisií skleníkových plynov. Autori spochybňujú vedecký konsenzus o zmene klímy spôsobenej človekom, pričom ho označujú za domnelý a politicky vykonštruovaný. Podľa nich nie je dôvod obmedzovať využívanie fosílnych palív a ľudia nedokážu chrániť klímu.



Oxidu uhličitému - plynu, ktorý je podľa vedcov najviac zodpovedný za globálne otepľovanie - sa v návrhu navyše pripisuje pozitívna úloha. Tento plyn je "hnacou silou zvýšeného globálneho rastu rastlín, a tým podporuje výživu sveta", uvádza sa v ňom.



Krajne pravicová strana ďalej v kapitole zvanej "kultúra prijatia pre deti" argumentuje v prospech zákonného obmedzenia interrupcií. Potraty pripúšťajú iba v krajných prípadoch - ak ide dôvody súvisiace s vyšetrovaním trestného činu alebo zdravím. V Nemecku sú interrupcie v súčasnosti nezákonné, ale v praxi sú dostupné a nepodliehajú trestu, ak sú vykonané počas prvých 12 týždňov tehotenstva a žena pred zákrokom absolvovala poradenstvo.



Nemecko zrejme 23. februára čakajú predčasné voľby do Spolkového snemu, ktoré vyvolal rozpad vládnej trojkoalície. Predpokladá sa, že teraz už menšinový kabinet kancelára Olafa Scholza pri decembrovom hlasovaní o dôvere neuspeje a prezident tak bude môcť do 21 dní rozpustiť Spolkový snem (Bundestag) a vyhlásiť nové voľby.



Alternatíva pre Nemecko sa v prieskumoch verejnej mienky umiestňuje na druhom mieste za konzervatívnym blokom CDU/CSU. Nasledujú Scholzovi sociálni demokrati (SPD), Zelení a krajne ľavicová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW). Liberálom z FDP, bývalému koaličnému partnerovi, Ľavici a zvyšným stranám hrozí, že sa do parlamentu nedostanú.