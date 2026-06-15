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Strana arménskeho premiéra získala v parlamente ústavnú väčšinu

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Arménsky premiér Nikol Pašinjan z vládnej strany Občianska zmluva odpovedá na otázky novinárov v sídle strany v Jerevane po parlamentných voľbách v Arménsku v pondelok 8. júna 2026. Foto: TASR/AP

Pašinjan tak nebude potrebovať na zostavenie vlády koaličného partnera a bude mať trojpätinovú väčšinu potrebnú na schválenie ústavných zákonov.

Autor TASR
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Jerevan 14. júna (TASR) — Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikola Pašinjana získala vo voľbách konaných pred týždňom v zákonodarnom zbore 61 zo 105 kresiel. Pripadnú jej i tri kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín, uviedla v noci na pondelok miestneho času ústredná volebná komisia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Armepress a stanicu Rádio Sloboda (RFE/RL).

Do parlamentu sa ďalej dostala opozičná strana Silné Arménsko, ktorá obsadí 28 kresiel a pripadne jej aj jedno kreslo pre zástupcu národnostných menšín, ako aj blok Arménska aliancia s 12 kreslami.

Občianska zmluva dostala približne 49,7 percenta hlasov, Silné Arménsko 23,3 percenta a Aliancia Arménsko 9,9 percenta.

Pašinjan tak nebude potrebovať na zostavenie vlády koaličného partnera a bude mať trojpätinovú väčšinu potrebnú na schválenie ústavných zákonov. Nemá však dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zmenu arménskej ústavy. Strana Občianska zmluva dosiahla tento výsledok vďaka tomu, že opozičná strana Prosperujúce Arménsko nakoniec nezískala štyri percentá hlasov potrebné na vstup do parlamentu, čo by jej zabezpečilo päť mandátov.

Predseda volebnej komisie Vahagn Hovakimjan konštatoval, že počas prípravy volieb a v deň hlasovania neboli zaznamenané žiadne nezrovnalosti, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky.

Po tomto oznámení volebnej komisie vydalo šesť strán vyhlásenie, v ktorom uviedli, že oficiálne údaje „neodrážajú skutočnú vôľu ľudu a presné výsledky volieb“. Strana Silné Arménsko vedená podnikateľom Samvelom Karapetjanom poslala volebnej komisii žiadosť o anulovanie výsledkov parlamentných volieb z dôvodu „rozsiahleho porušovania volebných pravidiel“.
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