Strana bývalého repera získala vo voľbách nadpolovičnú väčšinu
Autor TASR
Káthmandu 12. marca (TASR) - Nepálska Národná nezávislá strana (RSP) bývalého repera a primátora hlavného mesta Káthmandu Balendru Šaha získala vo voľbách do 275-členného parlamentu väčšinu 182 kresiel. Oznámila to vo štvrtok nepálska volebná komisia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Voľby sa uskutočnili 5. marca. Z 275 poslancov dolnej komory parlamentu bolo 165 zvolených priamo a 110 mandátov sa rozdeľovalo medzi politické strany na základe pomerného volebného systému. RSP získala 125 zo 165 priamych mandátov a 57 zo 110 ako strana. Na získanie dvojtretinovej väčšiny jej chýbajú dva mandáty.
Strana Nepálsky kongres ako najsilnejšia v doterajšom parlamente získala len 38 mandátov, komunistická frakcia marxistov-leninistov (CPNUML) 25 a frakcia maoistov sedem. Voľby sa konali v dôsledku rozsiahlych protestov proti zákazu platforiem sociálnych sietí a korupcii, ktoré prinútili odstúpiť predošlú vládu.
