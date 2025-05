Strana Chega skončila v portugalských voľbách na druhom mieste

Lisabon 29. mája (TASR) - Portugalská pravicovo-populistická strana Chega (Stačilo) skončila v nedávnych predčasných parlamentných voľbách na druhom mieste, vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Predčasné parlamentné voľby v Portugalsku - už tretie za uplynulé tri roky - sa konali 18. mája a ich víťazom sa stala vládnuca Demokratická aliancia (AD). Predbežné výsledky však avizovali, že na druhom mieste bude opozičná Socialistická strana (PS) a tretie miesto malo patriť strane Chega. Po sčítaní všetkých volebných okrskov však Chega získala 60 kresiel, zatiaľ čo PS o dve menej, teda 58. Víťazná AD má 91 kresiel, na väčšinu potrebovala získať 116 kresiel. Sociálno-demokratická strana odchádzajúceho premiéra Luísa Montenegra je hlavnou súčasťou tejto aliancie.



Chega sa tak po konečných výsledkoch stáva oficiálnou opozíciou len šesť rokov po vzniku tejto protiimgračnej strany, konštatuje AFP.



„Je to veľké víťazstvo,“ povedal zakladateľ strany Chega a jej líder Andre Ventura. Tento výsledok podľa neho „značí zásadnú zmenu v portugalskom politickom systéme“.



Montenegro sa podľa AFP zrejme bude pokúšať vytvoriť menšinovú vládu. Už v minulosti odmietol spoluprácu s Chega, ktorú označil za „nespoľahlivú“ a „nevhodnú na vládnutie“. Ventura však vyzval Montenegra, aby sa „odtrhol“ od Sociálnych demokratov.



Prezident Marcelo Rebelo bude vo štvrtok hostiť na rokovaniach lídrov AD, PS a Chegy. Nového predsedu vlády by tak mohol oznámiť už v priebehu štvrtka, píše AFP.