Strana D66 bude s CDA a VVD rokovať o zostavení menšinovej vlády
Agentúra DPA pripomína, že víťazná strana D66 Roba Jettena potrebuje najmenej troch koaličných partnerov na dosiahnutie väčšiny.
Autor TASR
Amsterdam 9. decembra (TASR) - Holandská sociálnoliberálna strana D66 začne rokovať o zostavení menšinovej vlády s Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD). V pondelok to uviedol mediátor poverený posúdením možností pre zostavenie vlády Sybrand Buma, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Podľa Bumu sa tri strany budú snažiť „dosiahnuť základ pre stabilnú vládu“. Mediátor strávil uplynulé tri týždne posudzovaním možností vytvorenia koalície medzi D66, CDA a inými stranami. Vo svojej záverečnej správe vyzval na pokračovanie rozhovorov s ďalšími subjektami, ale dodal, že v súčasnosti „nevidí možnosť koalície so stabilnou väčšinou v parlamente“.
Agentúra DPA pripomína, že víťazná strana D66 Roba Jettena potrebuje najmenej troch koaličných partnerov na dosiahnutie väčšiny. Do 150-členného parlamentu sa však dostalo až 15 strán a proces rokovaní o zostavení novej vlády sa tak stal zložitejším. Vytvorenie koalície po posledných voľbách v roku 2023 zabralo sedem mesiacov.
Pravicovo-liberálna VVD uviedla, že na základe dohodnutých zásad o podobe vládnutia medzi D66 a CDA s nimi začne rokovať o zostavení vládnej koalície. Takéto zloženie by malo v dolnej komore holandského parlamentu 66 zo 150 kresiel a na presadzovanie návrhov by potrebovalo podporu opozičných strán.
VVD odmieta byť súčasťou rovnakej koalície ako blok Zelenej ľavice a Strany práce (Groen Links/PvdA) napriek tomu, že by v takomto prípade dosiahli v parlamente väčšinu. Až do vytvorenia novej vlády Holandsko - piatu najväčšiu ekonomiku Európskej únie - vedie úradujúci premiér Dick Schoof.
