Strana EPP berie na vedomie postoj TISZA k prijatiu Ukrajiny do EÚ

Budapešť 20. júna (TASR) - Líder konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber napísal predsedovi maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslancovi Péterovi Magyarovi list, v ktorom podľa predsedu TISZY definitívne vyvrátil klamlivú propagandu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána týkajúcu sa urýchleného vstupu Ukrajiny do EÚ. Uviedol to v piatok server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Weber v liste konštatuje, že Maďarsko sa opäť so silným hlasom vrátilo do najväčšej európskej straníckej rodiny, do EPP.



„Som veľmi rád, že sa TISZA pridala ku skupine európskych ľudovcov a sme veľmi vďační za vynikajúcu spoluprácu a otvorený dialóg. EPP pevne podporuje solidaritu Európy s Ukrajinou tvárou v tvár brutálnej ruskej agresii. Ukrajina je súčasťou Európy,“ píše líder EPP a dodáva, že európski ľudovci budú naďalej podporovať prístupový proces Ukrajiny a budú diskutovať o možných spôsoboch s ohľadom na národné špecifiká.



„Európska ľudová strana plne rešpektuje rozmanitosť názorov v rámci našej politickej rodiny na načasovanie a spôsoby pristúpenia. V tejto súvislosti berieme na vedomie stanovisko strany TISZA, ako ste vyjadrili vo svojom otvorenom liste, že TISZA nepodporuje urýchlené pristúpenie Ukrajiny. Berieme tiež na vedomie záväzok konzultovať s maďarským ľudom v záväznom referende v príslušnom čase,“ uzavrel Weber.



Magyar sa na Facebooku poďakoval Weberovi za jeho úprimné a podporné slová a Orbánovej vláde odkázal, že „padlej a skorumpovanej vláde“ praje veľa šťastia na zvyšných 296 dní do budúcoročných parlamentných volieb.



Vstup Ukrajiny do EÚ bude totiž podľa maďarského premiéra najdôležitejšou otázkou maďarskej politiky. Podľa jeho vyjadrenia z 15. apríla sú Európska únia a strana TISZA za členstvo Ukrajiny, kým maďarská vláda a „národné sily“ sú proti. „Brusel a TISZA priznali, že ich cieľom je degradovať životnú úroveň Maďarov, že pracujú na tom, aby sa z Maďarska stala neúspešná krajina,“ vyhlásil ministerský predseda s tým, že sa tu bojuje o moc a peniaze.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)