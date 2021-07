Strana etiópskeho premiéra Abiya zaznamenala drvivé volebné víťazstvo

Addis Abeda 11. júla (TASR) - Etiópska vládna Strana prosperity dosiahla drvivé víťazstvo v júnových parlamentných voľbách. Oznámila to v sobotu Etiópska národná volebná komisia. Premiér Abiy Ahmed si tak zaistil druhý päťročný mandát na čele vlády tejto druhej najľudnatejšej africkej krajiny, píše agentúra AFP.



"Naša strana má radosť z toho, že bola vôľou ľudu zvolená, aby spravovala krajinu," reagoval premiér Abiy na oznámenie oficiálnych výsledkov volieb z 21. júna.



Podľa údajov volebnej komisie získala vládna strana 410 zo 436 kresiel vo federálnom parlamente, o ktorých sa rozhodovalo v júnových voľbách. Opozičné strany obsadili len 11 kresiel.



Desiatky kresiel zatiaľ zostanú neobsadené, keďže hlasovanie v približne pätine volebných obvodov vôbec neprebehlo, a to v dôsledku nepokojnej situácie alebo pre logistické ťažkosti v niektorých regiónoch.



Na hlasovaní sa zúčastnilo viac ako 90 percent z vyše 37 miliónov registrovaných voličov. V desiatich volebných obvodoch sa hlasovanie bude musieť opakovať a v troch bolo zase nariadené opätovné prepočítanie hlasov.



Hlasovanie sa neuskutočnilo napríklad vo vojnou zmietanom etiópskom štáte Tigraj. V niektorých oblastiach sa voľby síce konali, ale bojkotovala ich opozícia, čo sa týka napríklad najväčšieho etiópskeho federálneho štátu Oromi.



Druhé kolo volieb sa uskutoční 6. septembra, keď by malo prebehnúť hlasovanie vo viacerých oblastiach, kde sa nekonalo v júni. V októbri bude potom vytvorená nová vláda.



Opakovane odkladané parlamentné voľby boli prvým volebným testom Abiyho Ahmeda (44), ktorý sa dostal k moci v roku 2018 a ktorý presadzuje demokratické reformy a odklon od autoritárskej minulosti krajiny.



Tento laureát Nobelovej ceny za mier si zaistil medzinárodné uznanie tým, že oslobodil politických väzňov, zaistil návrat vyhnancov a ukončil studenú vojnu so susednou Eritreou. Jeho prestíž však narušilo vlaňajšie spustenie vojenskej ofenzívy v štáte Tigraj, kde v dôsledku ozbrojeného konfliktu vznikla vážna humanitárna kríza.



Júnové hlasovanie, ktoré premiér označil za prvý pokus o uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb v Etiópii, bolo podľa pozorovateľov prevažne pokojné, hoci došlo aj k násilnostiam a prípadom zastrašovania opozície, ktorá podala množstvo sťažností.



Podľa hodnotenia Spojených štátov boli etiópske voľby poznačené výraznými nedostatkami, pričom spomenuli zadržanie viacerých predstaviteľov opozície a nepriaznivú bezpečnostnú situáciu vo viacerých častiach krajiny.