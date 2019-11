Strana Gruzínsky sen odmieta zmenu volebného systému

Tbilisi 18. novembra (TASR) - Vládna strana Gruzínsky sen nebude revidovať súčasný volebný systém, čím súčasne odmieta požiadavku opozície na vypísanie predčasných parlamentných volieb.



Ako informovala agentúra TASS, na brífingu v Tbilisi to v pondelok vyhlásil primátor gruzínskej metropoly Kacha Kaladze, ktorý je súčasne aj generálnym tajomníkom strany Gruzínsky sen. Dodal, že parlamentné voľby v krajine sa uskutočnia na jeseň roku 2020.



Kaladze konštatoval, že do volieb zostáva menej ako rok, a preto strana "nebude uvažovať o žiadnej novej iniciatíve v súvislosti s volebným systémom". Apeloval na politických oponentov, aby sa pripravovali na voľby a "nezvaľovali nedostatok podpory verejnosti na volebný systém".



Zodpovednosť za prebiehajúcu blokádu parlamentu aktivistami bojujúcimi za predčasné voľby podľa pomerného systému Kaladze pripísal exprezidentovi Michailovi Saakašvilimu. Ten sa podľa neho chce "za každú cenu chopiť moci v krajine", čo je však plán odsúdený na neúspech.



Blokáda parlamentu sa začala v nedeľu, keď sa pred jeho budovou konala akcia na protest proti hlasovaniu poslancov, ktorí odmietli zmeniť doterajší volebný systém na pomerný.



V súvislosti s pokračujúcim protestom Kaladze povedal, že vedenie krajiny i bezpečnostné zložky "budú maximálne trpezlivé", ale varoval, že ak bude pokračovať ničenie majetku, prijmú potrebné opatrenia.



Proopoziční demonštranti naďalej blokujú prácu parlamentu, na ktorom zamkli vchod reťazou so zámkou, a v okolí budovy si rozložili stanový tábor. Poslancov sú ochotní vpustiť do budovy len vtedy, ak by sa schádzali kvôli vypísaniu predčasných volieb a zmene volebného systému.



Agentúra TASS informovala, že v pondelok ráno sa do parlamentu pokúšalo dostať niekoľko poslancov, ale demonštranti im to nedovolili. Pustili iba zamestnancov parlamentu.



Strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, zažíva značný pokles popularity v dôsledku toho, že sa jej nepodarilo vyriešiť hospodársku stagnáciu krajiny. Verejnosť vníma aj jej odklon od záväzku posilňovať demokraciu v krajine.



Kritici tiež obviňujú oligarchu a zakladateľ Gruzínskeho sna Bidzinu Ivanišviliho, že dáva prenasledovať svojich politických oponentov, umlčiava kritické médiá a vytvára skorumpovaný politický systém, v ktorom rozhodnutia vlády závisia od jeho osobných záujmov.