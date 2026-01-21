< sekcia Zahraničie
Strana iránskych Kurdov obviňuje Teherán z útoku na svoj úrad
„Dnes nadránom Irán... zasiahol jedno z veliteľstiev národnej armády Kurdistanu“ raketami a dronmi, uviedla Strana slobody Kurdistanu.
Autor TASR
Bagdad 21. januára (TASR) - Politická strana iránskych Kurdov, ktorá je jednou z opozičných síl voči iránskemu režimu a sídli v severoirackom Irbíle, v stredu obvinila Teherán z raketového a dronového útoku na svoje priestory, pri ktorom zahynul jeden z jej členov a ďalší dvaja utrpeli zranenia. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Dnes nadránom Irán... zasiahol jedno z veliteľstiev národnej armády Kurdistanu“ raketami a dronmi, uviedla Strana slobody Kurdistanu, pričom odkazovala na ozbrojenú skupinu, ktorá pôsobí pod jej vedením.
„Domnievame sa, že dôvod, pre ktorý sme boli cieľom útoku, sú naše aktivity, najmä naše výzvy ľuďom v Iráne, aby protestovali proti režimu,“ povedal predstaviteľ strany.
Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch bezpečnostných zložiek protesty minulý týždeň postupne utíchli.
