Strana kurdských pracujúcich odmieta pokračovať v mierovom procese

Na archívnej snímke z 21. marca 2018 v Istanbule mladík drží vlajku s podobizňou väzneného vodcu zakázanej tureckej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullaha Öcalana. Foto: TASR/AP

Öcalan (76) viedol mierový proces zo svojej cely na ostrove Imrali, kde je od roku 1999 v samoväzbe.

Bagdad 30. novembra (TASR) - Vysokopostavený veliteľ Strany kurdských pracujúcich (PKK) uviedol, že PKK nepodnikne žiadne ďalšie kroky v prebiehajúcom mierovom procese s Tureckom. Zároveň vyzval Ankaru, aby napredovala v rokovaniach a prepustila zakladateľa strany Abdullaha Öcalana, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry AFP.

Všetky kroky, ktoré inicioval vodca, sa vykonali... ďalšie sa podnikať nebudú,“ povedal veliteľ pre AFP v sobotu v bunkri v horách na severe Iraku. „Odteraz budeme čakať na turecký štát a oni musia byť tí, ktorí podniknú kroky,“ povedal a zdôraznil, že strana má dve nové požiadavky.

Po prvé, oslobodenie (Öcalana)... bez toho nebude tento proces úspešný. Po druhé, ústavné a oficiálne uznanie kurdského ľudu v Turecku,“ povedal veliteľ PKK. Ďalšia vyššie postavená veliteľka povedala agentúre AFP, že „pokiaľ je vedenie vo väzení, kurdský ľud nemôže byť slobodný... Naša cesta k slobode vedie cez slobodu nášho vedenia“.

Öcalan (76) viedol mierový proces zo svojej cely na ostrove Imrali, kde je od roku 1999 v samoväzbe. Začiatkom novembra vyzval všetky zainteresované strany, aby sa všemožne zasadili za úspech mierového procesu v Turecku.
