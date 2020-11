Strana mjanmarskej líderky obsadí v parlamente väčšinu kresiel

Nepjito 13. novembra (TASR) - Strana mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij získala v nedeľných voľbách absolútnu väčšinu poslaneckých mandátov v parlamente. Podľa agentúry AFP to vyplýva z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených v piatok. AFP však dodala, že tieto oficiálne výsledky spochybnila vojenská opozícia a kritizujú ich aj ľudskoprávne skupiny.



Národná liga za demokraciu (NLD), ktorú Aun Schan Su Ťij vedie, avizovala svoje drvivé víťazstvo už dávnejšie na základe svojich vlastných prepočtov hlasov. Tento predbežný výsledok volieb vyvolal pouličné oslavy priaznivcov NLD.



Z výsledkov, ktoré v piatok oznámila volebná komisia, vyplýva, že NLD získala 368 kresiel, čo je viac ako polovica mandátov, a to aj pri zohľadnení štvrtiny kresiel vyhradených podľa ústavy pre armádu.



NLD tak dosiahla ešte lepší výsledok ako v roku 2015, a to aj napriek všeobecnej dezilúzii, ktorá panuje v mnohých oblastiach krajiny, kde žijú etnické menšiny.



"Ľudia si jasne uvedomili, že je potrebné, aby NLD získala dostatok hlasov na to, aby vládu zostavovala sama," uviedol pre agentúru AFP hovorca NLD a dodal, že to pomôže "minimalizovať politický konflikt".



Provojenská opozičná Strana únie solidarity a rozvoja (USDP) získala iba 25 kresiel. Strana tvrdí, že voľby neboli slobodné ani spravodlivé a požaduje, aby volebná komisia odstúpila a voľby sa opakovali.



Aun Schan Su Ťij už medzičasom k volebnému výsledku blahoželali politici z Japonska, Indie či Singapuru.



Pozorovatelia, ktorí voľby monitorovali, dospeli k záveru, že hlasovanie bolo bezproblémové, aj keď pre koronakrízu bola účasť nižšia, čo sa však očakávalo. Poukázali však na prípady netransparentnosti, ale najmä na zrušenie volebných miestností v mnohých oblastiach, kde žijú národnostné menšiny. Úrady vysvetlili, že sa tak stalo "z bezpečnostných dôvodov".



AFP však upozornila, že takto bolo o právo voliť pripravených asi 1,5 milióna voličov.



V reakcii na túto kritiku vydala NLD vo štvrtok vyhlásenie adresované všetkým politickým stranám národnostných menšín, v ktorom sľúbila, že ich požiadavky a ich splnenie budú na prvom mieste.



Povolebné napätie je obzvlášť vysoké v Jakchainskom štáte na západe krajiny, odkiaľ v dôsledku bojov medzi miestnymi etnickými militantnými skupinami, tzv. Arakanskou armádou (AA), a vládnymi silami zo svojich domovov ušlo už vyše 200.000 ľudí.



V doteraz bezprecedentnej komunikácii AA požiadala armádu a vládu o čo najskoršie uskutočnenie doplňovacích volieb v oblastiach, kde bolo hlasovanie zrušené. Podľa AFP vládna armáda toto vyhlásenie privítala.



Aj keď medzinárodnú reputáciu Su Ťij negatívne ovplyvnil jej postoj k riešeniu krízy prevažne moslimského etnika Rohingov, za ktorú teraz Mjanmarsko čelí obvineniam z genocídy, vo svojej vlasti je táto bývalá disidentka naďalej uctievaná a vážená.