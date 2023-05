Strana napojená na Zlatý úsvit má zákaz kandidovať vo voľbách v Grécku

Atény 2. mája (TASR) - Krajne pravicový subjekt Národná strana - Gréci, ktorá je napojená na neonacistickú stranu Zlatý úsvit, má zákaz zúčastniť sa 21. mája vo voľbách do gréckeho parlamentu.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, rozhodol o tom grécky Najvyšší súd, keď odobril novelu volebného zákona schválenú parlamentom vo februári tohto roku.



Novela voleného zákona stanovuje, že politická strana sa nebude môcť zúčastniť na voľbách, ak jej oficiálne alebo neoficiálne vedenie bolo odsúdené za členstvo v zločineckej organizácii.



Trest za takýto trestný čin si odpykáva zakladateľ subjektu Národná strana - Gréci Ílias Kasidiaris, ktorý bol v roku 2020 odsúdený na 13 rokov odňatia slobody za členstvo v zločineckej organizácii.



Svoju novú stranu Kasidiaris založil len niekoľko mesiacov pred nástupom do výkonu trestu v októbri roku 2020. Ako poslanec strany Zlatý úsvit pôsobil z rokoch 2012-19.



Kasidiaris bol odsúdený ako člen vedenia krajne pravicovej strany Zlatý úsvit, ktorá bola obviňovaná z viacerých útokov na migrantov a ľavicových politických aktivistov. Strana Zlatý úsvit bola založená ako neonacistické zoskupenie v 80. rokoch 20. storočia, ale neskôr tvrdila, že reprezentuje nacionalistickú ideológiu.



Kasidiarisovi ani trest odňatia slobody nebráni v politickej kariére: aj z väzenskej cely sa pravidelne prihovára svojim priaznivcom prostredníctvom hlasových správ vysielaných na svojom vlastnom kanáli na YouTube, ktorý má viac ako 120.000 odberateľov.



Kasidiarisovo meno sa spája s antisemitskými a nacionalistickými výpadmi, protisystémovými tirádami a výbuchmi násilia. Známy je prípad, keď v roku 2012 v televíznom vysielaní opakovane udrel do tváre komunistickú poslankyňu a do tváre poslankyne strany Syriza vychrstol vodu z pohára.



Zlatý úsvit sa dostal do gréckeho parlamentu v roku 2012 - v atmosfére sociálnej nespokojnosti spojenej v Grécku s finančnou krízou, stratou dôvery v inštitúcie a diskreditáciou hlavných politických strán. O rok neskôr - v roku 2013 - boli viacerí jej členovia zapletení do vraždy protirasistického rapera Pavlosa Fyssasa.



Agentúra AP poznamenala, že rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý odobril rozhodnutie parlamentu, by mohlo ovplyvniť výsledok volieb - víťaznej strane sa totiž bude vláda zostavovať ľahšie, ak v parlamente bude zastúpených menej politických strán.



Vo voľbách sa o svoje druhé funkčné obdobie uchádza konzervatívny premiér Kyriakos Mitsotakis. Jeho stredopravá strana Nová demokracia vedie v prieskumoch verejnej mienky, podľa ktorých je súčasne nepravdepodobné, že by dosiahol jednoznačné víťazstvo.