Strana Netanjahua podala trestné oznámenie na novinára i demonštrantov

Jeruzalem 29. marca (TASR) - Izraelská vládna strana Jednota (Likud) podala v utorok trestné oznámenie na prominentného scenáristu a televízneho producenta, ktorý svojimi vyhláseniami údajne podnecoval k násiliu a vražde premiéra Benjamina Netanjahua. Okrem toho Likud podal trestné oznámenie aj na demonštrantov, ktorí počas nedeľňajších protestov v Tel Avive pálili fotografie premiéra.



Ako objasnil denník The Times of Israel (TOI), Giora Chamizer, tvorca viacerých televíznych relácií obľúbených medzi tínedžermi, poskytol v nedeľu večer - počas protestov proti vládou navrhovanej reorganizácii súdnictva - rozhovor pre televízny kanál Kešet 12, v ktorom povedal, že Netanjahu skončí "ako každý diktátor v našich dejinách".



Na otázku moderátora, čo tým myslí, sa Chamizer odmlčal a potom povedal: "Pozrite sa na Wikipédiu, kde končia diktátori. Tam skončí Bibi" (Netanjahuova prezývka).



Tento komentár zaznel v nedeľu večer, v čase masových protestov, ktoré vypukli v celej krajine po tom, ako Netanjahu oznámil, že odvoláva ministra obrany Joava Galanta za to, že verejne vyzval na zmrazenie presadzovania spornej reformy súdnictva.



"Premiér chcel rozdeliť ľudí a bez toho, aby to chcel, ich spojil," povedal Chamizer v rozhovore.



Chamizer je tvorcom populárneho seriálu pre mládež The Greenhouse, ktorý kúpila spoločnosť Netflix a pre americké publikum ho prepracovala pod názvom Greenhouse Academy.



Tento oceňovaný scenárista nedávno na svojom profile na Instagrame zverejnil niekoľko videí určených svojim mladým sledovateľom, v ktorých vysvetľuje nedávny vývoj v Izraeli zo svojho pohľadu, pričom používa pojmy ako "dobrí chlapci verzus zlí chlapci".



Kritizoval v nich Netanjahua ako vodcu, ktorý je súdený za závažné zločiny, ale namiesto toho, aby bojoval za svoju nevinu - ako každý občan -, snaží sa zmeniť pravidlá hry, aby zrušil svoj proces.



Vo svojom poste kritizoval aj Netanjahovho syna. Označil ho za parazita, ktorý v živote nepracoval a ktorý od chvíle, keď sa zobudí, neprestáva vypisovať na internet príspevky očierňujúce premiérov, prezidentov, náčelníkov štábov, sudcov - "každého, kto sa odváži kritizovať jeho otca".



TOI pripomenul, že Jair Netanjahu, premiérov najstarší syn, začiatkom marca prirovnal protivládnych demonštrantov k nacistickým polovojenským jednotkám Sturmabteilung (SA), napadol políciu za to, že nezaujala voči demonštrantom tvrdší postoj, a najnovšie vo svojom tvíte deklaroval, že protivládne protesty v Izraeli sú financované zo Spojených štátov.