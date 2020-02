Strana Netanjahua vedie v prieskumoch nad svojím hlavným rivalom

Jeruzalem 24. februára (TASR) - Strana Likud (Jednota) izraelského premiéra Benjamina Netanjahua opäť vedie v prieskumoch verejnej mienky nad svojím hlavným rivalom, centristickou stranou Modrá a biela (Kachol lavan) vedenou Bennym Gancom. Týždeň pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa v Izraeli budú konať 2. marca, o tom v pondelok informoval denník The Times of Israel.



Táto tendencia vyplynula z dvoch prieskumov verejnej mienky - prvý sa uskutočnil na objednávku televíznej stanice Kešet 12 a druhý pre verejnoprávnu televíziu Kan.



Podľa nich by Likud mal v 120-člennom Knesete obsadiť 34 kresiel (čo je o jedno viac ako podľa minulotýždňových prieskumov) a Modrej a bielej by pripadlo 33 kresiel - o dve menej ako v prieskumoch spred týždňa.



Blok strán izraelských Arabov - Jednotný zoznam - má šancu získať 13 mandátov, zatiaľ čo blok Strana práce (Avoda), Most (Gešer) a Energia (Merec) desať kresiel. Náboženské strany Združenie sefardov verných Tóre (Šas) a Jednotný judaizmus Tóry (Jahadut ha-Tora) by v parlamente mohlo zastupovať po osem poslancov. Strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) považovaná v minulých voľbách za pomyselný jazýček na váhach, by podľa prieskumov mohla získať sedem mandátov, kým blok Pravica (Jamina) by mohol mať sedem poslancov.



Zatiaľ nie je jasné, či zmena na prvých priečkach prieskumov bude mať za následok ukončenie patovej situácie na izraelskej politickej scéne, ktorú 2. marca čakajú v poradí už tretie voľby za posledných 11 mesiacov.



Z prieskumu však vyplýva, že pravicový blok na čele s Likudom bude mať v parlamente 57 kresiel, nie však väčšinu 61 hlasov. Ganc, ktorý odmietol povolebnú spoluprácu s arabskými stranami, má nateraz istých 43 hlasov - poslancov Modrej a bielej a bloku Strana práce-Most-Energia. Podmienkou pre to, aby niektorý z politikov získal poverenie na zostavenie vlády, je podpora 61 poslancov Knesetu.



Mnohí politológovia zmenu vo vedení prieskumov interpretujú ako dôsledok vyšetrovania firmy Piata dimenzia, ktorú kedysi viedol Benny Ganc. Samotný Ganc však v kauze zatiaľ nie je vedený ako podozrivá osoba.



Vyšetrovanie spoločnosti Piata dimenzia oznámil minulý štvrtok izraelský generálny prokurátor Avichaj Mandelblit. V reakcii na to Ganc v piatok vyhlásil, že ak bude v tomto prípade obvinený, podá demisiu, ak by sa medzičasom stal premiérom.



Úradujúci premiér Netanjahu v piatok vo svojej videonahrávke venovanej Gancovej kauze vyhlásil, že jeho rival "je v centre skutočne závažného trestného vyšetrovania".



Spoločnosť Piata dimenzia je podozrivá z nezákonného dosahovania zisku a zavádzania polície.



Prípad sa dostal na verejnosť vďaka investigatívnemu novinárovi z izraelského denníka Haarec. Podľa neho spoločnosť vyvinula produkt týkajúci sa umelej inteligencie, o ktorom sa predpokladalo, že je orgánmi činnými v trestnom konaní použiteľný na spravodajské účely. V roku 2017 sa ho polícia rozhodla kúpiť na testovanie, pričom si však na trhu nezistila, či existuje konkurenčná ponuka. Spoločnosti Piata dimenzia boli následne políciou vyplatené štyri milióny šekelov (1,1 milióna eur).



Izraelský najvyšší kontrolný úrad pritom už vlani v marci vo svojej výročnej správe poukázal to, že polícia plytvá financiami na pochybné projekty v rámci obstarávania, pričom ešte aj obchádza pravidlo, že do výberových konaní sa musí zapojiť viacero firiem. Vlani takto polícia na rôzne akvizície minula 2,9 miliardy šekelov (784,1 milióna eur).



V správe štátneho kontrolného úradu sa tiež uvádza, že na rokovaní medzi vedením polície a spoločnosťou Piata dimenzia sa zúčastnil aj samotný Ganc, čo mohlo výrazne ovplyvniť rozhodnutie polície o kúpe daného produktu.