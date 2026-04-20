Strana odchádzajúceho slovinského premiéra chce byť v opozícii
Autor TASR,aktualizované
Ľubľana 20. apríla (TASR) - Odchádzajúci slovinský premiér Robert Golob v pondelok oznámil, že jeho strana Hnutie Sloboda (GS) bude v opozícii. TASR o tom informuje na základe správy webu denníka Delo a agentúry STA.
Toto vyjadrenie Golob zverejnil po tom, ako sa zástupcovia GS v pondelok stretli so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou, ktorá vedie rozhovory s lídrami parlamentných strán, aby zistila ich predstavy o možnej vládnej koalícii.
Z volieb, ktoré sa v Slovinsku konali 22. marca, vzišiel roztrieštený parlament. Hnutie Sloboda v nich síce získalo najviac hlasov (29), ale jeho výsledky - podobne ako aj výsledky jeho koaličných partnerov - boli horšie, ako sa očakávalo. Počas povolebných rokovaní sa GS nepodarilo nájsť nových spojencov a bez nich nedokáže vytvoriť väčšinu v 90-člennom parlamente.
Pri nedávnom hlasovaní o predsedovi parlamentu, ktorým sa prekvapujúco stal krajne pravicový populista Zoran Stevanovič zo strany Pravda (Resni.ca), sa ukázalo, že väčšinu v parlamente - a tým aj vládu - by mohol vytvoriť expremiér a líder Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janez Janša.
Pokiaľ ide o tento možný scenár, hnutie GS je podľa Goloba presvedčené, že táto rodiaca sa „koalícia podvodníkov dlho nevydrží“.
„Tešíme sa na našu prácu v opozícii a už dnes oznamujeme, že sa budú prísne presadzovať princípy zákonnosti, právneho štátu a to isté očakávame aj od všetkých ostatných“ parlamentných strán, vyhlásil Golob.
Nešpekuloval o tom, kedy SDS, Demokrati Anžeho Logara, Pravda (Resni.ca) a trojica partnerov okolo Nového Slovinska (NSi) predstúpia pred verejnosť s vyhlásením, že majú podporu 46 poslancov. Golob však poukázal na to, že ide o hodnotovo odlišné strany a dodal, že ich spoluprácu si nedokáže predstaviť.
„Teraz, keď sú masky dole, Slovinsko bude môcť vidieť, za čím kto v skutočnosti stojí, kto buduje sociálny štát... a kto je ten, kto zjavne musí platiť účty za bohatých a bude bojovať len za nich,“ vyhlásil.
Golob avizoval, že GS i on sám ako poslanec bude pokračovať v práci v parlamente. Dodal, že GS získalo vo voľbách väčšinu hlasov, „pretože voliči jednoznačne verili vo výsledky našej práce“ a zároveň vyjadrili aj túžbu, aby strana zostavovala vládu. Podľa neho sa tento cieľ nepodarilo splniť, lebo „na druhej strane nebola vôľa na rokovania a spájanie.“
Zástupca GS Borut Sajovic na rokovaniach s prezidentkou vo vyhlásení pre médiá tiež ubezpečil, že hnutie Hnutie Sloboda zostáva verné svojim voličom a hodnotám. Priznal, že v parlamente nemajú potrebnú podporu 46 poslancov, ale nechceli ju „získať spôsobom, ktorý súvisí s vydieraním, korupciou alebo úplatkárstvom“.
