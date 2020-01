Repatriácia džihádistky vyvolala v Nórsku nevôľu

Oslo 20. januára (TASR) - Nórska populistická pravicová Strana pokroku (FrP) v pondelok oznámila, že odchádza zo stredopravicovej vládnej koalície v súvislosti s rozhodnutím vlády o repatriácii ženy napojenej na organizáciu Islamský štát (IS). Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.



Líderka FrP Siv Jensenová rozhodnutie oznámila po rozhovoroch s ďalšími členmi vedenia strany a nórskou premiérkou Ernou Soldbergovou.



Žena podozrivá z podpory IS sa vrátila do Nórska v piatok spolu so svojimi dvoma deťmi. Návrat tejto trojice z utečeneckého tábora v Sýrii schválila nórska vláda vlani v októbri na základe informácií, že jedno z detí - päťročný chlapec - bolo vážne choré.



"Deti sme mohli prijať, ale nerobíme ústupky pri ľuďoch, ktorí sú členmi teroristických organizácii," povedala Jensenová na tlačovej konferencii. Strana má podľa nej pocit, že v koalícii už urobila priveľa ústupkov.



Protiimigračná FrP je členom štvorčlennej vládnej koalície spolu s premiérkinou Konzervatívnou stranou (Höyre), Kresťanskou ľudovou stranou (KrF) a liberálnou stranou Venstre.