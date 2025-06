Strana Poľsko 2050 dala Tuskovi päť žiadostí pred hlasovaním o dôvere

Varšava 10. júna (TASR) - Koaličná strana Poľsko 2050 predložila predsedovi vlády Donaldovi Tuskovi päťbodový návrh na zahrnutie do jeho stredajšieho vystúpenia v Sejme, kde bude vláda žiadať o dôveru. Medzi jej požiadavkami sú návrhy zákonov o verejnoprávnych médiách, profesionalizácii štátnych podnikov, zákaze smartfónov na základných školách, osobnej asistencii pre zdravotne znevýhodnené osoby a investíciách do nájomného bývania. Informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



V liste, ktorý zverejnila aj ministerka pre fondy a regionálnu politiku Katarzyna Pelczyňska-Nalecz, sa uvádza, že štyri z týchto návrhov sú už súčasťou koaličnej dohody. Podľa Poľska 2050 je dôležité, aby premiér zahrnul tieto body do svojho programového vyhlásenia, keďže reflektujú spoločné záväzky vládnej koalície.



Strana opätovne apeluje na predloženie tzv. mediálneho zákona, ktorého cieľom je odstránenie politického vplyvu z verejnoprávnych médií. Zároveň žiada prijatie zákona o výbere manažérov do štátnych podnikov na základe transparentných kritérií, keďže ich predchádzajúci návrh parlament zamietol. Navrhujú, aby vláda pripravila nový návrh do konca roka.



Ďalším bodom je legislatíva o osobnej asistencii pre ľudí so zdravotným postihnutím, pričom financovanie má byť zabezpečené z dane z nadmerných ziskov bánk. Poľsko 2050 taktiež požaduje zvýšenie investícií do dostupného nájomného bývania, s návrhom vyčleniť na tento účel 2 miliardy zlotých (470 mil. eur) ešte tento rok, a podporiť činnosť sociálnych nájomných agentúr.



Poslednou požiadavkou je zákon obmedzujúci používanie smartfónov na základných školách, ktorý má chrániť zdravie a bezpečnosť detí. Podľa Poľska 2050 by mal kabinet v tejto veci konať rýchlo a rozhodne.











