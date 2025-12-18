< sekcia Zahraničie
Strana Praví Fíni pokarhala svojich poslancov za rasistický škandál
Úradujúca Miss Fínska Sarah Dzafceová prišla o titul pre fotografiu na sociálnej sieti, ako si prstami naťahuje očné viečka.
Autor TASR
Helsinki 18. decembra (TASR) - Strana Praví Fíni (Perussuomalaiset) vo štvrtok uviedla, že pokarhala svojich dvoch poslancov za zverejnenie urážlivých fotografií voči ľuďom východoázijského pôvodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Úradujúca Miss Fínska Sarah Dzafceová prišla o titul pre fotografiu na sociálnej sieti, ako si prstami naťahuje očné viečka. Gesto zošikmujúce oči, ktoré sa bežne považuje za urážlivé a rasistické voči ľuďom východoázijského pôvodu bolo doplnené anglickým textom „eating with a Chinese“ (t. j. „jem s Číňanom“).
Dvaja členovia fínskeho parlamentu a jeden europoslanec za stranu Praví Fíni si spravili na sieťach podobné fotografie. Obaja poslanci fínskeho parlamentu, Juho Eerola i Kaisa Garedew, sa za to ospravedlnili.
„V našej parlamentnej skupine sme túto záležitosť vážne prediskutovali a dospeli sme k záveru, že tieto fotografie nemali byť zverejnené,“ uviedol predseda poslaneckého klubu Pravých Fínov Jani Mäkelä.
Fínsky premiér Petteri Orpo sa v stredu v reakcii na škandál ospravedlnil ázijským štátom. „Tieto príspevky neodrážajú fínske hodnoty rovnosti a inklúzie. Naše posolstvo vo Fínsku a všetkým našim priateľom v zahraničí je, že vláda berie rasizmus vážne a je odhodlaná bojovať proti nemu,“ uviedli v dokumente fínske veľvyslanectvá v Číne, Japonsku a Južnej Kórei.
