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Strana Raam chce ísť do vlády, Hamas uzná za teroristickú organizáciu
Spojenci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v reakcii na to Abbása obvinili, že sa snaží oklamať opozičný blok.
Autor TASR
Tel Aviv 27. novembra (TASR) – Predseda izraelskej arabskej strany Zjednotená arabská kandidátka (Raam) Mansúr Abbás by mal v sobotu o 20:00 h verejne označiť palestínske militantné hnutie Hamas za teroristickú organizáciu. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) by tak mohol odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu svojej strany do vlády, ktorú sa pokúša zostaviť predseda centristickej strany Jašar Gadi Eizenkot.
Spojenci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v reakcii na to Abbása obvinili, že sa snaží oklamať opozičný blok.
Toto Abbásovo vyhlásenie sa objavilo v čase, keď sa Eizenkot usiluje zostaviť koalíciu. Mandát na to mu vyprší 6. decembra, môže však požiadať o jeho predĺženie o 14 dní.
Ako podmienku vstupu ktorejkoľvek strany do vlády Eizenkot stanovil, že musí uznať Hamas za teroristickú organizáciu a zaviazať sa k jeho zničeniu.
Abbás opakovane deklaroval, že chce, aby sa strana Raam podieľala na vytvorení novej vládnej koalície.
Pred októbrovými voľbami kandidoval za stranu Raam aj židovský politik Joav Segalovitz. Cieľom tohto kroku bolo rozšíriť voličskú základňu strany izraelských Arabov a naznačiť jej ochotu podieľať sa na vládnutí.
Jednou z hlavných prekážok na ceste k tomuto cieľu bolo práve Abbásovo odmietanie označiť Hamas za teroristickú organizáciu. Aj keď odsúdil teroristické činy vrátane útoku palestínskych kománd na juhu Izraela zo 7. októbra 2023, Abbás donedávna tvrdil, že ak hnutie nebude takto označovať, môže pôsobiť ako „most“ medzi stranami. Zároveň tým podľa vlastných slov chránil svoju rodinu.
Hamas zatiaľ za teroristickú organizáciu neoznačila ani druhá arabská strana v Izraeli - Spoločná kandidátka.
Spravodajský portál Ynet v súvislosti s pripravovaným vyhlásením upozornil, že vstup Raam do Eizenkotovej koalície zatiaľ nie je istý. Strana totiž požaduje splnenie svojich politických požiadaviek, medzi ktorými je na prvom mieste boj proti kriminalite v arabských mestách a obciach.
„Nebudeme brániť vytvoreniu vlády, ak dokážeme zabezpečiť, aby sa práva arabskej komunity riešili od prvého dňa,“ povedal Abbás v rozhlasovom rozhovore.
Eizenkot rokuje o vytvorení koalície aj s ultraortodoxnou stranou Zjednotený judaizmus Tóry (UTJ). Koaličné dohody už podpísal so stranami Demokrati a Izrael, náš domov. Za spojenca sa považuje aj ďalšia opozičná strana Spolu (Bejachad) - jej predseda Naftali Bennett však naznačil, že uprednostňuje vládu národnej jednoty s Likudom úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua.
Koaličné rokovania pokročili vo štvrtok, keď Abbás predpovedal, že súčasťou budúcej vlády bude štvorblok na čele s Eizenkotom, strana Raam a UTJ. Zjednotená kandidátka by jej podľa neho poskytovala podporu zvonka. Neskôr vo štvrtok večer dali vysokopostavení rabíni z frakcie Degel ha-Tora, ktorá je súčasťou UTJ, údajne súhlas na oficiálne začatie koaličných rokovaní s Eizenkotom.
Spojenci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v reakcii na to Abbása obvinili, že sa snaží oklamať opozičný blok.
Toto Abbásovo vyhlásenie sa objavilo v čase, keď sa Eizenkot usiluje zostaviť koalíciu. Mandát na to mu vyprší 6. decembra, môže však požiadať o jeho predĺženie o 14 dní.
Ako podmienku vstupu ktorejkoľvek strany do vlády Eizenkot stanovil, že musí uznať Hamas za teroristickú organizáciu a zaviazať sa k jeho zničeniu.
Abbás opakovane deklaroval, že chce, aby sa strana Raam podieľala na vytvorení novej vládnej koalície.
Pred októbrovými voľbami kandidoval za stranu Raam aj židovský politik Joav Segalovitz. Cieľom tohto kroku bolo rozšíriť voličskú základňu strany izraelských Arabov a naznačiť jej ochotu podieľať sa na vládnutí.
Jednou z hlavných prekážok na ceste k tomuto cieľu bolo práve Abbásovo odmietanie označiť Hamas za teroristickú organizáciu. Aj keď odsúdil teroristické činy vrátane útoku palestínskych kománd na juhu Izraela zo 7. októbra 2023, Abbás donedávna tvrdil, že ak hnutie nebude takto označovať, môže pôsobiť ako „most“ medzi stranami. Zároveň tým podľa vlastných slov chránil svoju rodinu.
Hamas zatiaľ za teroristickú organizáciu neoznačila ani druhá arabská strana v Izraeli - Spoločná kandidátka.
Spravodajský portál Ynet v súvislosti s pripravovaným vyhlásením upozornil, že vstup Raam do Eizenkotovej koalície zatiaľ nie je istý. Strana totiž požaduje splnenie svojich politických požiadaviek, medzi ktorými je na prvom mieste boj proti kriminalite v arabských mestách a obciach.
„Nebudeme brániť vytvoreniu vlády, ak dokážeme zabezpečiť, aby sa práva arabskej komunity riešili od prvého dňa,“ povedal Abbás v rozhlasovom rozhovore.
Eizenkot rokuje o vytvorení koalície aj s ultraortodoxnou stranou Zjednotený judaizmus Tóry (UTJ). Koaličné dohody už podpísal so stranami Demokrati a Izrael, náš domov. Za spojenca sa považuje aj ďalšia opozičná strana Spolu (Bejachad) - jej predseda Naftali Bennett však naznačil, že uprednostňuje vládu národnej jednoty s Likudom úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua.
Koaličné rokovania pokročili vo štvrtok, keď Abbás predpovedal, že súčasťou budúcej vlády bude štvorblok na čele s Eizenkotom, strana Raam a UTJ. Zjednotená kandidátka by jej podľa neho poskytovala podporu zvonka. Neskôr vo štvrtok večer dali vysokopostavení rabíni z frakcie Degel ha-Tora, ktorá je súčasťou UTJ, údajne súhlas na oficiálne začatie koaličných rokovaní s Eizenkotom.