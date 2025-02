Strana Reform UK prvýkrát vedie prieskum voličských preferencií

Londýn 4. februára (TASR) — Pravicová populistická strana Reform UK Nigela Faragea sa prvýkrát dostala na prvé miesto v prieskume voličských preferencií. Podľa prieskumu agentúry YouGov zverejneného v pondelok, ktorý si objednala spravodajská televízia Sky News, by niekdajšiu Stranu brexitu volilo 25 percent Britov, na druhom mieste so ziskom 24 percent by skončili vládnuci labouristi a tretí by boli konzervatívci s 21 percentami.



Na štvrtom mieste sa ocitli Liberálni demokrati so 14 percentami pred Zelenými s deviatimi percentami a Škótskou národnou stranou (SNP) s troma percentami. Zatiaľ čo Farageova strana si v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom polepšila o dva percentuálne body, labouristi stratili tri a konzervatívci dve percentá.



Agentúra YouGov pripomenula, že náskok Reform UK sa pohybuje v rámci štatistickej odchýlky.



Podľa Sky News by prieskum mohol v radoch konzervatívcov iniciovať diskusiu o tom, či by sa nemali zlúčiť s Reform UK. Ich šéfka Kemi Badenochová to však rozhodne odmieta.



Zlúčenie však podporuje 43 percent opýtaných, ktorí v posledných voľbách volili konzervatívcov, 31 percent je proti. Opačná situácia je u voličov strany Reform UK - proti zlúčeniu s Konzervatívnou stranou je 40 percent, 31 percent je za.



Po desaťročiach v politike a niekoľkých neúspešných pokusoch sa Farageovi, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri odchode Veľkej Británie z EÚ, až vo vlaňajších voľbách podarilo získať mandát v Dolnej snemovni. Reform UK v nej má v súčasnosti päť poslancov. Ďalšie riadne parlamentné voľby sa budú konať v roku 2029.



Čo sa týka obľúbenosti lídrov strán vedie Ed Davey z Liberálnych demokratov, za ním nasledujú Farage, Badenochová a až za nimi je súčasný britský premiér a šéf labouristov Keir Starmer.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 2. a 3. februára na 2465 dospelých Britov.