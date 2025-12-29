< sekcia Zahraničie
Strana Sebaurčenie získala v Kosove takmer 50 percent hlasov
Podľa volebnej komisie získala druhá liberálna Demokratická strana Kosova (PDK) 21,2 percenta hlasov.
Autor TASR
Priština 29. decembra (TASR) — Vládnuca strana Vetëvendosje (Sebaurčenie, VV) premiéra Albina Kurtiho zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v Kosove so ziskom 49,8 percenta hlasov. Oznámila to v nedeľu večer v Prištine štátna volebná komisia po sčítaní hlasov v 95 percentách volebných miestností. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
Podľa volebnej komisie získala druhá liberálna Demokratická strana Kosova (PDK) 21,2 percenta hlasov, stredopravicová Demokratická liga Kosova (LDK) 13,8 percenta a konzervatívna Aliancia za budúcnosť Kosova (AAK) 5,7 percenta hlasov.
Nedeľňajšie voľby boli v Kosove druhé za takmer 11 mesiacov. V hlasovaní z 9. februára tiež zvíťazilo Sebaurčenie, Kurtimu sa však napriek zisku vyše 42 percent hlasov nepodarilo zostaviť vládu, čo viedlo k sporom a odkladom dôležitých hlasovaní v rozdelenom parlamente. Napríklad na predsedovi parlamentu sa poslanci zhodli až po viac ako 50 zasadnutiach. Kosovo však stále nemá schválený rozpočet na rok 2026.
Sebaurčenie v porovnaní s februárom získalo o sedem percent hlasov viac. PDK si svoj zisk udržala, zatiaľ čo LDK prišla o viac ako štyri percentuálne body. Volebná účasť bola 45 percent, teda o niečo menej ako vo februári, keď dosiahla 46,6 percenta.
V 120-člennom kosovskom parlamente je desať kresiel automaticky vyhradených srbskej menšine a ďalších desať kresiel ostatným etnickým skupinám, vrátane Bosniakov, Turkov a Rómov.
Podľa spravodajského portálu koha.net by VV mohlo potenciálne vytvoriť väčšinovú vládu s niektorou zo strán zastupujúcich etnické menšiny.
„Musíme sa čo najrýchlejšie pohnúť vpred a budovať inštitúcie,“ povedal Kurti po zverejnení predbežných výsledkov. „Vyzývam opozičné strany, aby v parlamente spolupracovali v záujme občanov,“ dodal.
Kurti pred hlasovaním vyzval 1,9 milióna voličov v Kosove, aby mu dali ďalšiu šancu. Zatiaľ čo v kampani pred februárovými voľbami sa zameral na vzťahy so Srbskom, tentoraz uňho dominovala ekonomika. V utorkovom rozhovore pre agentúru AFP povedal, že ekonomike sa darí a tento rok opäť zaznamená rast HDP o štyri percentá. Nedávno oznámil, že vláda do konca roka vyplatí 100 eur dôchodcom a každej rodine s malými deťmi.
Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska. Ako samostatný štát ho uznalo viac ako 100 krajín. Viaceré krajiny ako Srbsko, Rusko, Grécko, Španielsko či Slovenská republika ho neuznávajú.
