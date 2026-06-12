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Strana Tisza chce vrátiť verejnoprávne médiá maďarskej verejnosti
Zásady verejnej služby na základe Charty verejnej služby by monitorovala Rada pre verejnoprávne médiá.
Autor TASR
Budapešť 12. júna (TASR) - Maďarská vládnuca Tisza v piatok do parlamentu predložila návrh zákona na reformu verejnoprávnych médií. Ide o jeden z kľúčových sľubov strany, ktorá v aprílových voľbách porazila Fidesz expremiéra Viktora Orbána. Ústavná väčšina jej umožní zvrátiť dávnejšie Orbánove reformy, ktoré podľa kritikov poškodili demokraciu v Maďarsku, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Hlavným cieľom reformy je obnoviť nezávislé, transparentné a zodpovedné verejnoprávne vysielanie. Návrh zákona by reštrukturalizoval holding MTVA, ktorý v súčasnosti prevádzkuje verejnoprávne médiá. Rozdelil by ho na spoločnosť zodpovednú za rozhlasové a televízne vysielanie a obnovil by MTI ako samostatnú národnú tlačovú agentúru.
Návrh zákona počíta so zriadením Nezávislého výboru pre verejnoprávne médiá, ktorý by mal byť zodpovedný za ochranu ich nezávislosti, dohľad nad ich prevádzkou a financiami, a má sa podieľať na výbere ich vedenia. Výbor by fungoval na paritnom princípe – s rovnakým zastúpením vlády, opozície a zástupcov nezávislého mediálneho sektora.
Zásady verejnej služby na základe Charty verejnej služby by monitorovala Rada pre verejnoprávne médiá.
Návrh zákona zahŕňa aj reformu Mediálnej rady – orgánu Národného úradu pre médiá a infokomunikácie. Cieľom je dosiahnuť jej vyváženejšie zloženie, transparentnejšie rozhodovanie a zároveň zaviesť prísnejšie pravidlá na kontrolu konfliktu záujmov.
Reformou by sa ukončili mandáty súčasných vedúcich predstaviteľov verejnoprávnych médií a na prechodné obdobie by zodpovednosť za ich riadenie prevzal minister kultúry Zoltán Tarr. Noví vedúci predstavitelia by vzišli z výberových konaní.
Minister Tarr na sociálnych sieťach uviedol, že táto novela zákona je potrebná, lebo „verejnoprávne médiá za posledných 15 rokov neslúžili maďarskému ľudu, ale boli nástrojom udržania moci strany Fidesz, využívané na zastrašovanie kritikov vlády, šírenie inštitucionalizovaných klamstiev a podnecovanie nenávisti“.
Zdôraznil, že „zmena režimu sa musí týkať aj verejnoprávnych médií. Tam, kde je propaganda financovaná z verejných zdrojov, neexistuje skutočná verejná služba ani sloboda“.
Minister prisľúbil sociálny dialóg a rokovania s mediálnymi organizáciami s cieľom spoločne definovať očakávania od verejnoprávnych médií. „Cieľom je vybudovať skutočné verejnoprávne médiá s transparentným financovaním, ktoré nahradia nehospodárne riadenie, a s vyváženým, nestranným a dôveryhodným spravodajstvom, ktoré nahradí stranícku propagandu,“ uviedol podľa agentúry MTI.
Hlavným cieľom reformy je obnoviť nezávislé, transparentné a zodpovedné verejnoprávne vysielanie. Návrh zákona by reštrukturalizoval holding MTVA, ktorý v súčasnosti prevádzkuje verejnoprávne médiá. Rozdelil by ho na spoločnosť zodpovednú za rozhlasové a televízne vysielanie a obnovil by MTI ako samostatnú národnú tlačovú agentúru.
Návrh zákona počíta so zriadením Nezávislého výboru pre verejnoprávne médiá, ktorý by mal byť zodpovedný za ochranu ich nezávislosti, dohľad nad ich prevádzkou a financiami, a má sa podieľať na výbere ich vedenia. Výbor by fungoval na paritnom princípe – s rovnakým zastúpením vlády, opozície a zástupcov nezávislého mediálneho sektora.
Zásady verejnej služby na základe Charty verejnej služby by monitorovala Rada pre verejnoprávne médiá.
Návrh zákona zahŕňa aj reformu Mediálnej rady – orgánu Národného úradu pre médiá a infokomunikácie. Cieľom je dosiahnuť jej vyváženejšie zloženie, transparentnejšie rozhodovanie a zároveň zaviesť prísnejšie pravidlá na kontrolu konfliktu záujmov.
Reformou by sa ukončili mandáty súčasných vedúcich predstaviteľov verejnoprávnych médií a na prechodné obdobie by zodpovednosť za ich riadenie prevzal minister kultúry Zoltán Tarr. Noví vedúci predstavitelia by vzišli z výberových konaní.
Minister Tarr na sociálnych sieťach uviedol, že táto novela zákona je potrebná, lebo „verejnoprávne médiá za posledných 15 rokov neslúžili maďarskému ľudu, ale boli nástrojom udržania moci strany Fidesz, využívané na zastrašovanie kritikov vlády, šírenie inštitucionalizovaných klamstiev a podnecovanie nenávisti“.
Zdôraznil, že „zmena režimu sa musí týkať aj verejnoprávnych médií. Tam, kde je propaganda financovaná z verejných zdrojov, neexistuje skutočná verejná služba ani sloboda“.
Minister prisľúbil sociálny dialóg a rokovania s mediálnymi organizáciami s cieľom spoločne definovať očakávania od verejnoprávnych médií. „Cieľom je vybudovať skutočné verejnoprávne médiá s transparentným financovaním, ktoré nahradia nehospodárne riadenie, a s vyváženým, nestranným a dôveryhodným spravodajstvom, ktoré nahradí stranícku propagandu,“ uviedol podľa agentúry MTI.