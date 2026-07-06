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Strana Tisza podľa Orbána prekračuje hranice právneho štátu
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás ohlásil protestné zhromaždenie na štvrtok o 18.00 h, ktoré sa má konať pred sídlom prezidenta v budínskom Sándorovom paláci.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 6. júla (TASR) - Maďarská vládna strana Tisza premiéra Pétera Magyara prekračuje všetky ľudské a morálne hranice, ale aj hranice právneho štátu, uviedol v pondelok na Facebooku expremiér a predseda opozičnej strany Fidesz Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
""Nie toto schválili maďarskí voliči. Nedovoľme, aby sa to stalo!“ napísal Orbán, ktorý vyzval k účasti na demonštrácii.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás ohlásil protestné zhromaždenie na štvrtok o 18.00 h, ktoré sa má konať pred sídlom prezidenta v budínskom Sándorovom paláci.
Demonštráciu spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP pod názvom „STOP svojvôli“. Účastníci budú protestovať proti pripravovanej novele ústavy predloženej vládnou stranou Tisza, vplyvom ktorej by okrem iného musel odstúpiť z funkcie terajší prezident Tamás Sulyok.
Premiér a predseda Tiszy Péter Magyar v minulosti viackrát označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie, a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Fidesz na Magyarove kroky reagoval vyhlásením, v ktorom ich označil za „otvorené vydieranie“ a „diktatúru“ a postavil sa na stranu prezidenta Sulyoka, ktorého podľa nich Magyar protiústavne napáda.
Podľa servera telex.hu zatiaľ neboli zverejnené žiadne podrobnosti o chystanej demonštrácii Fideszu a nie je známe ani to, či sa Orbán na tomto podujatí zúčastní, alebo či na ňom vystúpi.
Na výzvu na demonštráciu Fideszu zareagoval na Facebooku Magyar, ktorý z Istanbulu na ceste na summit NATO v Ankare napísal: „Ešte aj v Istanbule sa nahlas zasmiali, keď počuli, že Fidesz chce demonštráciu za ústavnosť a demokraciu. Ako keď zlodej kričí: Chyťte zlodeja!“
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
""Nie toto schválili maďarskí voliči. Nedovoľme, aby sa to stalo!“ napísal Orbán, ktorý vyzval k účasti na demonštrácii.
Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Gergely Gulyás ohlásil protestné zhromaždenie na štvrtok o 18.00 h, ktoré sa má konať pred sídlom prezidenta v budínskom Sándorovom paláci.
Demonštráciu spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP pod názvom „STOP svojvôli“. Účastníci budú protestovať proti pripravovanej novele ústavy predloženej vládnou stranou Tisza, vplyvom ktorej by okrem iného musel odstúpiť z funkcie terajší prezident Tamás Sulyok.
Premiér a predseda Tiszy Péter Magyar v minulosti viackrát označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie, a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Fidesz na Magyarove kroky reagoval vyhlásením, v ktorom ich označil za „otvorené vydieranie“ a „diktatúru“ a postavil sa na stranu prezidenta Sulyoka, ktorého podľa nich Magyar protiústavne napáda.
Podľa servera telex.hu zatiaľ neboli zverejnené žiadne podrobnosti o chystanej demonštrácii Fideszu a nie je známe ani to, či sa Orbán na tomto podujatí zúčastní, alebo či na ňom vystúpi.
Na výzvu na demonštráciu Fideszu zareagoval na Facebooku Magyar, ktorý z Istanbulu na ceste na summit NATO v Ankare napísal: „Ešte aj v Istanbule sa nahlas zasmiali, keď počuli, že Fidesz chce demonštráciu za ústavnosť a demokraciu. Ako keď zlodej kričí: Chyťte zlodeja!“
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)