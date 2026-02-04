< sekcia Zahraničie
Strana TISZA predstaví v sobotu podrobný volebný program
K aktuálnym preferenciám v prieskumoch verejnej mienky Magyar povedal, že TISZA má náskok pred vládnou stranou Fidesz 12 až 16 percentuálnych bodov.
Autor TASR
Budapešť, 4. februára (TASR) – Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA predstaví v sobotu svoj podrobný volebný program. Predseda strany Péter Magyar to uviedol v stretu v diskusnej relácii televízie ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa slov Magyara medzi hlavné priority viac ako 140-stranového dokumentu patrí odblokovanie zmrazených finančných prostriedkov z fondov Európskej únie určených Maďarsku, boj proti korupcii, reštart maďarskej ekonomiky, ako aj obnova verejného zdravotníctva a podpora vzdelávania.
Magyar zdôraznil, že cieľom jeho strany v prípade prevzatia moci bude vytvorenie „humánnej a fungujúcej krajiny“. V sobotu zverejní TISZA aj svoju predstavu o finančnom krytí navrhovaných priorít, dodal.
Podľa jeho slov TISZA disponuje širokou politickou komunitou vrátane približne 50.000 dobrovoľníkov. Magyar pripomenul, že strana plánuje v blízkej budúcnosti predstaviť aj ďalších expertov, ktorí sa podieľali na príprave volebného programu.
„V súčasných maďarských pomeroch je nezvyčajné, aby politický subjekt s reálnou šancou na prevzatie moci predložil takto podrobne prepracovaný plán vládnutia,“ podotkol predseda strany TISZA.
K aktuálnym preferenciám v prieskumoch verejnej mienky Magyar povedal, že TISZA má náskok pred vládnou stranou Fidesz 12 až 16 percentuálnych bodov. Magyar sa domnieva, že ak by sa parlamentné voľby konali teraz, TISZA by v nich získala dvojtretinovú väčšinu v zákonodarnom zbore.
