Španielska strana Vox vystúpi z piatich regionálnych koalícií

Madrid 12. júla (TASR) - Líder španielskej krajne pravicovej strany Vox Santiago Abascal vo štvrtok neskoro večer oznámil, že strana vystupuje z piatich regionálnych vládnych koalícií s Ľudovou stranou (PP) pre nezhody v otázke migračnej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Konzervatívna PP, ktorá v spolupráci s Voxom spravuje päť regiónov, v stredu podporila plán španielskej vlády na presun približne 400 mladistvých migrantov z Kanárskych ostrovov do Španielska.



"Podpredsedovia regionálnych vlád oznámia svoju rezignáciu a Vox prejde do opozície," povedal predseda strany Vox novinárom. Regionálni lídri PP, ktorých sa rozhodnutie týka (Baleárske ostrovy, Extremadura, Aragónsko, Valencia a Murcijský región), uviedli, že sa pokúsia vládnuť sami. Bez podpory Voxu však tieto regióny možno nebudú schopné schváliť rozpočet na rok 2025.



Podľa záznamov vlády prišlo na ostrovy ležiace neďaleko subsaharskej Afriky za prvých šesť mesiacov roka 2024 až 19.000 migrantov. Ide o 167-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2023.



Na súostroví sa v súčasnosti nachádza približne 6000 maloletých migrantov bez sprievodu. Ústredná vláda vyzvala ostatné španielske regióny na prijatie migrantov, aby sa tak znížil tlak na infraštruktúru na ostrovoch.



Osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré migrovali do Španielska bez sprievodu, majú podľa španielskych zákonov nárok na vládnu ochranu a pomoc. Krajina v roku 2022 ponúkla viac finančných prostriedkov regiónom, ktoré sa dobrovoľne prihlásia na prijatie mladých prisťahovalcov. Konzervatívne správne celky ale doposiaľ prijali pomerne málo migrantov. Vláda preto zvažuje zavedenie povinného presunu, ak počty migrantov v prijímacích centrách na Kanárskych ostrovoch dosiahnu určitú hranicu.