Strana VOX žiada hlasovanie o nedôvere voči vláde premiéra Sáncheza

Madrid 27. februára (TASR) - Španielska pravicovo populistická strana VOX v pondelok iniciovala hlasovanie o nedôvere voči vláde premiéra Pedra Sáncheza, ktorého viní zo zničenia krajiny a útoku na inštitúcie. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice RTVE.



Opozičná VOX má v 350-člennej dolnej komore španielskeho parlamentu 52 zástupcov. Očakáva sa, že neuspeje ani so svojím druhým návrhom na hlasovanie o nedôvere, konštatuje DPA a pripomína, že VOX takého hlasovanie iniciovala aj v roku 2020. Súčasný návrh zatiaľ nepodporila žiadna ďalšia strana.



VOX Sánchezovi okrem iného vyčíta podporu nezákonného prisťahovalectva či spoluprácu so separatistickými stranami v Katalánsku a Baskicku.



Termín hlasovania zatiaľ neoznámili. Líder VOX Santiago Abascal však žiada, aby sa rokovania začali najneskôr začiatkom apríla. To by poskytlo dostatok času na vyhlásenie predčasných volieb. Najbližšie parlamentné voľby sa majú v Španielsku konať v decembri.



Ide o šieste hlasovanie o nedôvere vláde v Španielsku od konca diktatúry Francisca Franca v roku 1975, pripomína DPA. Úspešné bolo len jedno z nich. Sánchezovým socialistom (PSOE) sa v júni 2018 podarilo získať dostatočnú podporu na odvolanie vlády premiéra Mariana Rajoya z konzervatívnej Ľudovej strany (PP).



Sánchezová vláda hlasovaniu o nedôvere čelila v októbri 2020. Návrh strany VOX však parlament neschválil.