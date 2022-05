Strana zastupujúca izraelských Arabov zostáva vo vládnej koalícii

Jeruzalem 11. mája (TASR) - Islamistická politická strana Raam, zastupujúca v izraelskom parlamente arabskú komunitu, v stredu oznámila, že zostáva vo vládnej koalícii krajiny, čím odvrátila možnú vládnu krízu. Informovala o tom agentúra AP.



Líder strany Mansúr Abbás na brífingu vysvetlil, že strana Raam sa rozhodla dať koalícii ďalšiu príležitosť, aby sa rozhýbal rozhodovací proces a rozhodnutia vlády sa aj prakticky realizovali.



Raam je jednou z ôsmich strán, ktoré tvoria ideologicky nesúrodú izraelskú vládnu koalíciu. Vlani sa táto strana zapísala do histórie ako prvý subjekt zastupujúci arabských občanov Izraela, ktorý sa stal súčasťou vlády.



Rôznorodú koalíciu pri jej vzniku spojil odpor voči bývalému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi; ideologicky a hodnotovo majú len málo spoločného. Hoci sa strany dohodli, že v záujme zachovania stability koalície odložia otázky, ktoré ich rozdeľujú – napríklad palestínsku štátnosť –, často medzi nimi dochádza k názorovým nezhodám.



Strana Raam svoju účasť na vládnutí pozastavila v dôsledku izraelsko-palestínskych násilností, ktoré boli vyvolané aj nedávnym napätím v Jeruzaleme – posvätnom mieste pre židov, moslimov i kresťanov.



Vláda by mohla pokračovať aj ako menšinová, bez podpory štyroch poslancov za stranu Raam, mala by však problémy so schvaľovaním zákonov a musela by sa uchádzať o podporu u opozičných zákonodarcov.



AP tiež upozornila, že príklad strany Raam by mohli nasledovať aj ďalšie nespokojné strany, čo by opäť ohrozilo existenciu krehkej koalície i politickú situáciu v Izraeli.



Vládna ultranacionalistická strana Jamina (Vpravo) vedená premiérom Naftalim Bennettom totiž nedávno prišla o dvoch poslancov, čím v 120-člennom parlamente nastalo rovnomerne rozdelenie hlasov medzi opozíciu a koalíciu.



Izraelský parlament, Kneset, sa tento týždeň zišiel na svojom letnom zasadnutí.