Strana zelených a CDU sa dohodli na vytvorení koalície

Stuttgart 1. nája (TASR) - Strana zelených a Kresťanskodemokratická únia (CDU) v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko sa v sobotu po siedmich týždňoch, odkedy sa uskutočnili krajinské voľby, dohodli na vytvorení novej vlády. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na účastníkov koaličných rokovaní v Stuttgarte.



O budúcej koaličnej zmluve Zelených a CDU majú hlasovať ich členovia na zjazdoch strán budúcu sobotu.



Strana zelených krajinského premiéra Winfrieda Kretschmanna získala vo voľbách do tamojšieho parlamentu, ktoré sa konali 14. marca, rekordných 32,6 percenta hlasov a obsadila tak 58 mandátov. CDU zaznamenali s 24,1 percentami hlasov dosiaľ najhorší volebný výsledok v tejto spolkovej krajine.



Zelení si mohli vybrať svojich koaličných partnerov - okrem CDU pripadali do úvahy i vláda so sociálnymi demokratmi (SPD) a s liberálmi z FDP. Na začatí koaličných rokovaní sa Zelení s CDU dohodli začiatkom apríla.