Strane Zelených pribúdajú v čase masových protestov noví členovia

Berlín 7. februára (TASR) - Nemecká strana Zelených v stredu oznámila, že v januári tohto roka získala vyše 4500 nových členov, čo je najlepší mesiac pri rozširovaní členskej základne za posledné tri roky. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Podľa vedenia strany Zelených existuje súvislosť medzi pomerne vysokým počtom nových členov a protestami proti pravicovému extrémizmu a na obranu demokracie.



"Tento víkend znova vyšli do ulíc po celom Nemecku státisíce ľudí a vyslali odkaz proti pravicovému extrémizmu a za udržanie demokracie," uviedla politická riaditeľka strany Emily Büningová.



"Len od začiatku januára sa rozhodlo stať členom strany Zelených vyše 4500 ľudí - to je druhý najväčší mesačný nárast, aký naša strana kedy zažila," dodala Büningová.



Od založenia strany Zelených v roku 1980 bol mesačný prísun nových členov väčší iba v roku 2021 pred voľbami do Bundestagu, dolnej komory nemeckého parlamentu.



Celoštátnu vlnu protestov spustili odhalenia investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí v Postupim v novembri 2023 radikálnej pravice a politikov strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Ďalšími účastníkmi schôdzky boli aj niektorí predstavitelia stredopravicových kresťanských demokratov (CDU) a ultrakonzervatívneho zoskupenia Únia hodnôt (WerteUnion).



Bývalý šéf krajne pravicového Identitárneho hnutia v Rakúsku Martin Sellner sám povedal, že diskutoval o vyhostení cudzích štátnych príslušníkov z Nemecka, vrátane žiadateľov o azyl a prisťahovalcov s nemeckým pasom - a v prípade potreby aj silou.



Štúdie o presune nemeckých voličov v posledných rokoch ukázali, že Zelení strácajú menej priaznivcov v prospech AfD, než iné strany. V posledných celoštátnych prieskumoch verejnej mienky podporilo Zelených 13 až 14 percent voličov.