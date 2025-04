Stránka Bieleho domu podporuje teóriu úniku covidu z laboratória

Washington 18. apríla (TASR) — Aj keď ani viac ako päť rokov po vypuknutí koronavírusovej pandémie stále nie je jasný pôvod vírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19, Biely dom zriadil novú webovú stránku covid.gov podporujúcu teóriu jeho úniku z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Uviedli to v piatok agentúry AP a DPA.



Na stránke, ktorá pripomína plagát k hollywoodskemu filmu, sú veľkými písmenami uvedené slová „Lab Leak“, teda „únik z laboratória“. Medzi týmito dvoma slovami kráča odhodlane vyzerajúci americký prezident Donald Trump. Pod nápisom je umiestnená veta „Skutočný pôvod COVID-19“.



Nasleduje päť bodov, ktoré majú dokazovať, že vírus unikol z laboratória. V jednom sa konštatuje, že má „biologickú vlastnosť, ktorá sa v prírode nenachádza“. Podľa ďalšieho výskumníci z virologického inštitútu vo Wu-chane mali symptómy podobné covidu už na jeseň 2019, teda niekoľko mesiacov predtým, ako sa objavili v bežnej populácii. „Ak by existovali dôkazy o prirodzenom pôvode (vírusu), podľa takmer všetkých vedeckých kritérií by sa už zistili. No nestalo sa tak,“ píše sa na stránke.



Stránka ďalej obviňuje médiá, politikov, zdravotnícke úrady a renomovaného amerického imunológa Anthonyho Fauciho, ktorý pomáhal koordinovať reakciu administratívy Trumpovho predchodcu Joea Bidena na pandémiu, zo šírenia teórie o prirodzenom pôvode vírusu. Kritizuje tiež najdôležitejšie opatrenia proti šíreniu vírusu, ako bolo dodržiavanie odstupu či nosenie respirátorov.



Nový riaditeľ americkej tajnej služby CIA John Ratcliffe už v januári v rámci jedného zo svojich prvých oficiálnych krokov zmenil jej oficiálne stanovisko k pôvodu koronavírusu, ktoré tiež preferuje únik z laboratória pred prirodzeným pôvodom. Začiatkom vlaňajšieho decembra podvýbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA schválil správu, ktorá podporila laboratórnu teóriu.



Podľa väčšiny vedcov nie je v súčasnosti možné objasniť otázku pôvodu vírusu. Štúdia zverejnená vlani v septembri v časopise Cell síce naznačila, že patogén pochádza z voľne žijúcich zvierat, s ktorými sa obchoduje na mokrom trhu vo Wu-chane, no z viac ako 800 analyzovaných vzoriek sa nedali vyvodiť jednoznačné závery.



Aj tajné služby USA dospeli v roku 2023 k záveru, že neexistujú dostatočné dôkazy na dokázanie oboch teórií.