Strany FPÖ, maďarský Fidesz a české ANO vytvorili politickú alianciu

Viedeň 30. júna (TASR) - Populistická pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a česká populistická strana ANO Andreja Babiša vytvorili v rámci Európskej únie novú politickú alianciu. Zároveň pozývajú ďalšie strany, aby sa k nej pripojili. V nedeľu to vo Viedni vyhlásil šéf FPÖ Herbert Kickl, TASR informuje podľa agentúr Reuters, AFP, APA a rakúskych médií.



"Preberáme zodpovednosť za spustenie tejto novej platformy a novej frakcie. Chcem dať jasne najavo, že toto je náš cieľ," povedal Orbán



ANO, Fidesz a FPÖ vyhrali vo svojich domovských krajinách voľby do Európskeho parlamentu (EP). Ich "Vlastenecký manifest" má ambíciu vytvoriť novú politickú skupinu v Európskom parlamente. Na to však potrebujú 23 europoslancov zo siedmich rôznych krajín. ANO získalo sedem mandátov, samotný Fidesz má 10 a FPÖ šesť. Europarlament bude mať v tomto volebnom období 720 poslancov.



Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť do 15. júla. Od 16. do 19. júla bude v Štrasbugu ustanovujúce plenárne zasadanie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov, kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.



Opozičné hnutie ANO opustilo po voľbách liberálnu frakciu Renew aj európsku stranu ALDE. Populisticko-nacionalistický Fidesz po množstve konfliktov opustil najsilnejšiu frakciu Európskej ľudovej strany (EPP) v roku 2021. FPÖ po voľbách spolu s francúzskym Národným združením (RN) dominovalo frakcii Identita a demokracia (ID).



"Ak všetko pôjde podľa plánu a ak Boh dá, do konca roka patrioti v celom západnom svete budú mať väčšinu," povedal Orbán v sobotu. Zároveň reagoval aj na slabé vystúpenie prezidenta Joa Bidena v televíznom súboji so svojím vyzývateľom Donaldom Trumpom. "Včera USA tiež urobili veľký krok k zmene," uviedol.



Maďarsko od 1. júla preberá rotujúce predsedníctvo v Európskej únii. Verejný odpor Orbána (od roku 2010 vládne s ústavnou väčšinou) k politike a postojom EÚ dlhodobo frustruje ostatné členské štáty a vytlačilo ho to na okraj hlavného politického prúdu. Predsednícke motto Maďarska – Make Europe Great Again (Urobme Európu opäť skvelou) – sa inšpirovalo sloganom exprezidenta Donalda Trumpa.