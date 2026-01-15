< sekcia Zahraničie
Strany japonskej opozície idú do predčasných volieb v koalícii
V stredu predstavitelia LDP a jej koaličného partnera Japonskej inovačnej strany (JIP - 34 poslancov) novinárom povedali, že boli informovaní o rozhodnutí premiérky.
Autor TASR
Tokio 15. januára (TASR) - Dve hlavné japonské opozičné strany sa vo štvrtok dohodli na volebnej aliancii v snahe prilákať nerozhodných voličov v očakávaných predčasných voľbách. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Dohodli sme sa na vytvorení novej strany, aby sme spoločne bojovali,“ povedal líder Ústavnodemokratickej strany Japonska (CDP) Jošihiko Noda. Novinárom povedal, že vo voľbách očakávaných budúci mesiac bude najsilnejšia opozičná strana CDP (148 poslancov) kandidovať so stranou Kómeitó (24), čo je bývalý koaličný partner vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LDP - 199 poslancov). Obe hlavné opozičné strany sa dohodli na vytvorení „centristickej“ protisily k pravicovej koalícii premiérky Sanae Takaičiovej, povedal.
V stredu predstavitelia LDP a jej koaličného partnera Japonskej inovačnej strany (JIP - 34 poslancov) novinárom povedali, že boli informovaní o rozhodnutí premiérky rozpustiť dolnú komoru parlamentu a krátko po začatí parlamentného zasadnutia budúci týždeň vyhlásiť predčasné voľby.
Poslanecká snemovňa (Šúgiin) japonského parlamentu má 465 kresiel a štyri spomínané hlavné strany dopĺňa Demokratická strana pre ľud (DPFP - 27 mandátov). Zvyšných 33 mandátov je rozdrobených medzi menšími stranami a nezávislými poslancami.
Snemovňa radcov (Sangiin) ako horná komora parlamentu má 248 mandátov, polovica z nich je každé tri roky volená na šesťročné obdobie. Súčasná vládna koalície v nej nemá väčšinu.
„Ak sú nerozhodní voliči presvedčení, že blok Kómeitó-CDP môže byť dôveryhodný a budú ich voliť, parlamentné voľby by mohli byť tesným bojom,“ povedal pre agentúru AFP dekan Národného postgraduálneho inštitútu pre politické štúdie v Tokiu Mikitaka Masujama. „Toto je ale scenár s nízkou pravdepodobnosťou,“ dodal.
Emeritný profesor na Tokijskej univerzite Sadafumi Kawato povedal, že Kómeitó si v najlepšom prípade udrží svoje kreslá, zatiaľ čo CDP ich počet zvýši, ale nie natoľko, aby prečíslili vládnuci blok.
