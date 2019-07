Strany konfliktu v Donbase sa dohodli na prímerí od 21. júla

Účastníci rokovaní súčasne potvrdili dokončenie odsunu vojakov a zbraní a odmínovaní okolia obce Stanycia Luhanska a dohodli sa aj na demontáži opevnení v danej oblasti a oprave mosta v obci.

Kyjev 18. júla (TASR) - Trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny sa dohodla na časovo neobmedzenom prímerí, ktoré začne v Donbase platiť od polnoci 21. júla.



Na brífingu v Minsku to v noci na štvrtok oznámil osobitný vyslanec Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Martin Sajdik.



Medzičasom to podľa agentúry Interfax potvrdil aj zástupca Ruska v kontaktnej skupine Boris Gryzlov. Záväzok rešpektovať prímerie deklaroval aj Kyjev, informovala agentúra TASS.



Účastníci rokovaní súčasne potvrdili dokončenie odsunu vojakov a zbraní a odmínovaní okolia obce Stanycia Luhanska a dohodli sa aj na demontáži opevnení v danej oblasti a oprave mosta v obci, uviedla hovorkyňa ukrajinského exprezidenta Leonida Kučmu, predstaviteľa Ukrajiny v kontaktnej skupine.



Na schôdzke kontaktnej skupiny bola potvrdená aj informácia o mieste, kde sa nachádza 69 občanov Ukrajiny, ktorých zadržiavajú proruskí separatisti.



Kučmova hovorkyňa uviedla, že v ukrajinských väzenských zariadeniach sa nachádza 208 ľudí, o ktorých osud sa zaujímali predstavitelia úradov v Donbase.



V súvislosti so zadržiavanými sa účastníci schôdzky v Minsku dohodli, že v čo najkratšom čase pripravia ich prepustenie na slobodu alebo výmenu. Zhodli sa aj na nutnosti pokračovať v pátraní po nezvestných osobách.



Ruský predstaviteľ v kontaktnej skupine Boris Gryzlov informoval, že hlavnými témami schôdzky v Minsku boli problémy spojené so zaistením bezpečnosti ľudí a humanitárne otázky. Stretnutie súčasne označil za jedno z najplodnejších.



Podľa Interfaxu Gryzlov súčasne ukrajinskej strane pripomenul, že rokovania v tzv. normandskom formáte nemôžu nahradiť priamy dialóg Kyjeva s Doneckom a Luhanskom, ktorý sa odohráva na schôdzkach kontaktnej skupiny v Minsku. Pripomenul, že Kyjev nesplnil rad požiadaviek, ktoré boli voči nemu vznesené a ktoré potvrdili práve účastníci rokovaní v normandskom formáte.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.



Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.