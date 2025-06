Strany ľavého stredu v Holandsku chcú ísť do predčasných volieb

Amsterdam 12. júna (TASR) - Dve stredoľavé politické strany v Holandsku - Strana práce (PvdA) a Zelená ľavica (Groen Links) - sa dohodli na formálnom zlúčení a do parlamentných volieb vypísaných na 29. októbra pôjdu ako jeden subjekt, informovala vo štvrtok agentúra AP.



O formálnom spojení oboch politických strán rozhodli hlasovaním ich členovia. Nová strana s novým názvom by mala vzniknúť na budúci rok. Oba subjekty majú za sebou už roky spolupráce v parlamente.



Predsedníčka PvdA Esther-Mirjam Sentová označila formálne zlúčenie so Zelenou ľavicou za historický moment a prejav viery v silu spolupráce politických strán, „pretože spoločne môžeme dosiahnuť oveľa viac ako oddelene“.



Katinka Eikelenboomová, ktorá predsedá Zelenej ľavici, dodala, že členovia jej strany sú za spoluprácu a obnovu a chcú vybudovať „zelenú a sociálnu ľudovú stranu pripravenú na budúcnosť.“



Predčasné voľby do 150-členného holandského parlamentu boli vypísané po tom, ako pravicový protiislamský poslanec Geert Wilders stiahol svojich ministrov zo štvorčlennej vládnucej koalície v spore o tempo zavádzania prísnejších opatrení na obmedzenie prisťahovalectva.



Vládu teraz tvoria ministri zo zvyšných troch koaličných strán, ktorí budú pod vedením premiéra Dicka Schoofa pracovať, kým nebude vytvorená nová vláda.



Klub Strany práce v parlamente vedie Frans Timmermans, bývalý holandský minister zahraničných vecí, ktorý pôsobil aj v Európskej komisii, pričom mal na starosti zlepšenie regulácie, právny štát a základné práva, ale zodpovedal aj za klimatickú politiku EÚ vrátane cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.



Strana práce a Zelená ľavica v súčasnosti v prieskumoch verejnej mienky zaostávajú za Wildersovou Stranou za slobodu (PVV).