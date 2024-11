Štrasburg si pripomenul oslobodenie spod nacistickej nadvlády

Štrasburg 23. novembra (TASR) — Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v sobotu zúčastnil na spomienkovom akte pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Štrasburgu spod nacistickej okupácie. Nemecko zastupovala predsedníčka Spolkovej rady, hornej komory parlamentu, Anke Rehlingerová, informovali agentúry DPA a AFP.



"Po vojne Francúzsko a Nemecko vytvorili nový priestor pre mier, slobodu a pokrok," povedal Macron v prejave na univerzite v Štrasburgu. Súčasná Európa sa zrodila v tejto kolíske na brehoch Rýna, dodal.



Macronom položil veniec k pamätníku generála Jacquesa-Philippa Leclerca, ktorý 23. novembra 1944 so svojou 2. tankovou divíziou oslobodil Štrasburg spod nacistickej nadvlády. Macron pripomenul, ako sa Leclerc v roku 1941 zaprisahal, že nezloží zbrane, kým nad Štrasburgom a mestom Méty opäť nebudú zavlajú francúzske vlajky. Tak ako pred 80 rokmi, aj v sobotu bola na katedrále v Štrasburgu vztýčená francúzska vlajka.



Macron následne navštívil miesto, kde sa nachádzal jediný koncentračný tábor vo Francúzsku Natzweiler-Struthof. Jednotky SS ho dali postaviť v roku 1941 a v krutých podmienkach tam až do novembra 1944 väznili vyše 50.000 ľudí z celej Európy, no najmä z Francúzska, z ktorých okolo 17.000 zomrelo.



Macron pri tejto príležitosti oznámil, že francúzsky historik Marc Bloch bude uvedený do Panthéonu v Paríži, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných Francúzov. Blocha, ktorý v rokoch 1919 - 1936 vyučoval dejiny stredoveku na univerzite v Štrasburgu, zatklo a v roku 1944 mučilo gestapo za jeho odpor voči nacistom. Po troch mesiacoch bol popravený.