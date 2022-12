Štrasburg spustil nové regionálne vlakové linky po vzore Paríža

Paríž 11. decembra (TASR) - Francúzske mesto Štrasburg v nedeľu spustilo nové regionálne vlakové spojenie pre ľudí, ktorí do mesta dochádzajú za prácou či do školy. Vlaky budú premávať každú polhodinu a počas dopravnej špičky v 15-minútových intervaloch. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Nové linky boli do štrasburskej verejnej dopravy zavedené podľa vzoru siete vlakov RER, ktorá funguje v Paríži a prepravuje ľudí medzi okrajovými časťami mesta a centrom. Podľa vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona by na parížsky model prímestskej dopravy malo prejsť desať veľkých francúzskych miest.



Francúzska štátna železničná spoločnosť SNCF uviedla, že od nedele bude v departemente Bas-Rhin, v ktorom sa nachádza Štrasburg, premávať 124 nových vlakov. Toto mesto chce zároveň do konca roka 2024 posilniť i spojenie so susedným Nemeckom.



Zavedenie nových vlakových liniek sa uskutočnilo pred plánovaným vytvorením tzv. environmentálnej zóny v centre Štrasburgu, v ktorej budú zakázané staršie modely áut produkujúce veľa emisií.