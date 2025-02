Štrasburg viní Rusko z obmedzovania slobody prejavu LGBTQ ľudí

Štrasburg 4. februára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu v utorok odsúdil Rusko za porušenie práva na slobodu prejavu v prípade skupiny občanov, ktorí prevádzkujú webové stránky na podporu a poradenstvo LGBTQ ľudí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Verdikt padol po tom, čo sa šesť ruských štátnych príslušníkov, ktorí boli v Rusku obvinení z "propagácie homosexuality medzi maloletými", obrátilo na ESĽP, keď ich súd v Rusku uznal za vinných zo správnych deliktov a dal im zablokovať prístup k ich webovým stránkam a online skupinám.



ESĽP so sídlom v Štrasburgu vo svojom rozhodnutí kritizoval postup ruských úradov, ktorými obmedzili prístup k informáciám prezentujúcim vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia ako rovnocenné s heterosexuálnymi. ESĽP konštatoval, že ruské úrady tým porušili slobodu prejavu navrhovateľov, ktorá je zakotvená v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach.



ESĽP tiež odsúdil Rusko za nerešpektovanie práva na súkromie, keď bezpečnostné služby zhromaždili používateľské údaje od jedného zo žalobcov získané na sociálnej sieti VKontakte.



V samostatnom verdikte, ktorý bol tiež zverejnený v utorok, ESĽP odsúdil Rusko za to, že nepodniklo žiadne kroky v súvislosti so zverejnením osobných údajov troch homosexuálov vrátane ich sexuálnej orientácie.



ESĽP má za úlohu dohliadať nad vykonávaním Európskeho dohovoru o ľudských právach v 46 signatárskych krajinách. Po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 bolo Rusko vylúčené z Rady Európy a v septembri toho istého roku aj z radov signatárov dohovoru.



Európsky súd je však stále príslušný rozhodovať voči Rusku v tých prípadoch, ktoré boli podané pred jeho vylúčením z RE.