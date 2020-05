Strata čuchu a chuti je oficiálne jedným z príznakov choroby COVID-19

Londýn 19. mája (TASR) - Strata čuchu alebo chuti bola pridaná na oficiálny zoznam symptómov nového koronavírusu v Spojenom kráľovstve, uviedlo v pondelok britské ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.



Podľa televízie CNN sa vo vyhlásení vlády uvádza, že "od dnešného dňa by sa mali izolovať všetci tí, u ktorých sa objaví nový kontinuálny kašeľ, horúčka alebo anosmia", píše sa v stanovisku.



Anosmia označuje stratu alebo zmeny vo vnímaní pachu u človeka. Podľa ministerstva zdravotníctva "to môže tiež ovplyvniť pocit chuti, pretože tieto dva zmysly spolu úzko súvisia".



Anosmia sa objavila ako potenciálny príznak ochorenia COVID-19 v marci, keď lekári v USA vyzvali na jej doplnenie do zoznamu skríningových nástrojov pre diagnostikovanie tejto infekčnej choroby.