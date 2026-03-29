Stratené lode s humanitárnou pomocou dorazili na Kubu
Havana 29. marca (TASR) - Dve plachetnice, ktoré sa stratili počas prepravy humanitárnej pomoci z Mexika na Kubu, v sobotu dorazili na tento karibský ostrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mexické námorníctvo ešte predtým oznámilo, že lokalizovalo plachetnice Tiger Moth a Friend Ship, ktoré s deväťčlennou posádkou vyplávali minulý týždeň z ostrova Isla Mujeres v juhovýchodnom Mexiku. Spojenie s nimi sa stratilo v polovici tohto týždňa. Na Kubu mali plavidlá priplávať v utorok alebo v stredu. Pátracia a záchranná misia mexického námorníctva sa začala vo štvrtok.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v piatok vyjadril obavy v súvislosti so zmiznutím týchto plachetníc a uviedol, že Kuba robí všetko preto, aby ich našla.
Plavidlá priviezli posledné zásielky „konvoja Our America“ - medzinárodnej humanitárnej iniciatívy, ktorá poskytuje pomoc na podporu Kuby v čase, keď sa v dôsledku americkej ropnej blokády prehlbuje energetická a hospodárska kríza na tomto ostrove.
Kuba je závislá na energetických dodávkach z cudziny a až do zásahu Spojených štátov proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi sa spoliehala na ropu z Venezuely.
Havana obviňuje amerického prezidenta Donalda Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zasiahnutá rozsiahlou ekonomickou krízou sprevádzanou dlhodobými výpadkami elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín.
