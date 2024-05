Stratenú Caravaggiovu maľbu vystavili v madridskom múzeu El Prado

Madrid 27. mája (TASR) - Maľbu svetoznámeho talianskeho maliara Caravaggia, ktorá bola mylne považovaná za dielo neznámeho autora a takmer vydražená za nepatrnú sumu, odhalili v pondelok v múzeu El Prado v španielskej metropole Madrid. Múzeum to označilo za jeden z najväčších objavov v histórii umenia, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



Tmavé plátno s názvom "Ecce Homo" zobrazuje zakrvaveného Ježiša s tŕňovou korunou tesne pred ukrižovaním. Je to jedno z dovedna iba 60 známych diel tohto renesančného umelca.



Aukčný dom v Madride maľbu v apríli 2021 takmer predal v dražbe za vyvolávaciu cenu 1500 eur. Omylom ju totiž pripisovali jednému z umelcov okolo španielskeho maliara Josého de Riberu zo 17. storočia.



Len niekoľko hodín pred akciou však operáciu zablokovalo tamojšie ministerstvo kultúry pre podozrenia, že v skutočnosti ide o Caravaggia, ktorého diela majú hodnotu milióny eur. K tomuto kroku pristúpilo ministerstvo po tom, čo múzeum Prado upozornilo na "dostatočné dokumentárne a štylistické dôkazy", že dielo v skutočnosti vytvoril Michelangelo Merisi da Caravaggio.



Stopa spomenutej maľby sa stráca od 19. storočia až po jej opätovné objavenie sa pred tromi rokmi. V Madride bude vystavená do októbra, píše Reuters.



Samotný Caravaggio zomrel v roku 1610 na prahu svojej štyridsiatky po turbulentnom živote a bol majstrom techniky zvanej "chiaroscuro" - využívania dramatického osvetlenia, ktoré vyvoláva dojem, akoby subjekty na plátne ožili.



Dielo Ecce Homo vzniklo medzi rokmi 1605 až 1609, teda krátko pred umelcovou smrťou, a patrilo podľa všetkému španielskemu kráľovi Filipovi IV.